La app para smartwatch de Beat One monitoriza las constantes vitales

Los dispositivos conocidos como wearables miden con constancia ciertos valores vitales que sirven para tener indicios sobre el estado de salud de una persona. Una de las opciones más utilizadas son los relojes inteligentes, que registran distintas constantes tanto en períodos de actividad como de descanso.

A propósito de esto, la marca Beat One ha desarrollado una app smartwatch para utilizar junto con sus dispositivos que permite observar los datos más relevantes, las constantes y los ejercicios que el usuario realiza. De este modo, es posible observar información sobre presión arterial, nivel de oxígeno en sangre, frecuencia cardíaca y duración de cada fase del sueño, entre otras opciones.

¿Cuáles son las ventajas que ofrece la app smartwatch de Beat One? Gracias a esta aplicación, es posible monitorizar constantes vitales con fiabilidad. A propósito de esto, es importante señalar que los relojes Beat One cuentan con las certificaciones necesarias para ser vendidos en la Unión Europea, pero no son dispositivos médicos. Ahora bien, cuentan con sensores que ofrecen un alto grado de precisión en sus medidas. Los resultados deben tomarse como un patrón de comportamiento en un tiempo determinado.

Por otra parte, con el uso de este tipo de tecnología, los usuarios pueden desarrollar una mejor comprensión de los parámetros relevantes para la calidad de vida. Entonces, al tener más información, es más fácil ejercer un autocontrol. En este mismo sentido, esta aplicación promueve hábitos de vida saludable. En líneas generales, un estudio reciente ha indicado que 8 de cada 10 usuarios de wereables afirman que estos productos les han servido para desarrollar un estilo de vida más saludable.

Otro beneficio de la app de Beat One es que permite llevar registros históricos de las mediciones que efectúa. Estos datos pueden ser útiles para modificar rutinas de entrenamiento físico o para llevar a una consulta con un médico, entre otros usos.

¿Cómo mide la frecuencia cardíaca el reloj inteligente de Beat One? Estos dispositivos emplean una tecnología llamada fotopletismografía (PPG), que consiste en la proyección de una luz verde sobre la piel con una frecuencia de cientos de veces por segundo. A su vez, el dispositivo captura el reflejo de la luz. Como el volumen que se percibe es mayor entre los latidos, se trata de un parámetro que puede dar una buena indicación de la frecuencia cardíaca. Para procesar el resultado, esta medición se combina con un software algorítmico.

Como con el uso cotidiano puede quedar suciedad o sudor entre el dispositivo y la muñeca, los especialistas de Beat One recomiendan limpiar con un bastoncillo de algodón con alcohol y con un trapo o papel absorbente.

Con la app smartwatch desarrollada por Beat One es posible obtener mediciones constantes sobre distintos parámetros vitales. Esta información puede ser empleada de distintas maneras para mejorar la calidad de vida y los hábitos del usuario.