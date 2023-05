Los expertos reclaman en B-FY Pulse unir fuerzas para fortalecer la seguridad ante la sofisticación de los ataques cibernéticos

Profesionales tecnológicos piden una acción conjunta y proactiva de empresas y administraciones para fortalecer la seguridad ante la creciente sofisticación de los delitos informáticos Preparar y concienciar a la sociedad y al ecosistema empresarial para entender y convivir con todos los avances tecnológicos que se están viviendo y que serán parte de nuevas leyes y normativas a nivel digital, así como fortalecer la seguridad ante la creciente sofisticación de los ataques cibernéticos, son dos de los temas clave tratados en el encuentro B-FY Pulse, evento organizado por la firma tecnológica española B-FY para abordar las últimas tendencias y desafíos en ciberseguridad en 2023 y aportar a las empresas soluciones para reducir su exposición a ciberataques.

En este sentido, a lo largo de todo el encuentro, los diferentes expertos en tecnología, ciberseguridad y regulación digital que han participado como ponentes han realizado una llamada a la acción conjunta para alertar a los empresarios y a la ciudadanía sobre la necesidad de fortalecer la seguridad y proteger su identidad real en un mundo cada vez más conectado y vulnerable.

Precisamente sobre esta idea centró su ponencia de apertura el CEO de B-FY, Miguel Abreu, destacando la creciente sofisticación de los ataques cibernéticos y la importancia de abordar este desafío de manera conjunta. "Los ataques relacionados con la ciberseguridad están siendo cada vez más exitosos, por lo que debemos unir fuerzas para hacer frente a estas organizaciones delictivas que cuentan con abundantes recursos", ha afirmado Abreu. Además, ha enfatizado sobre la necesidad de adoptar enfoques innovadores y de apostar por marcas más innovadoras en el ámbito de la ciberseguridad para frenar esta tendencia.

La regulación europea del ecosistema digital fue uno de los temas tratados durante el evento, con una ponencia a cargo de María González Jover, Manager de Políticas Públicas y Regulación de Adigital, quién ha destacado la importancia de la digitalización ética y el papel de Adigital en la representación y defensa de los intereses de las empresas del sector, así como su papel fundamental como puente entre los sectores público y privado. "España presidirá el consejo de la UE durante seis meses, lo que brinda una oportunidad única para influir en la regulación digital. Tenemos por delante un semestre en el que se van a marcar las reglas de juego de la ciberseguridad en Europa", ha asegurado la experta.

También ha resaltado la importancia de establecer normas que se adapten rápidamente al ritmo acelerado de la transformación digital y ha defendido una mayor coordinación entre los sectores público y privado. "Que las políticas públicas potencien la digitalización sin afectar a los negocios", ha finalizado.

Por su parte, Juan Pablo Yagüe, responsable global de alianzas estratégicas en Serban Group, ha ofrecido una presentación sobre la protección de la identidad en el mundo online. Así, ha destacado que los incidentes de ciberseguridad se han duplicado y que "el impacto económico promedio en las empresas es de 18,5 millones por ataque". Juan Pablo ha enfatizado además sobre la importancia de lograr que la identidad digital sea lo más cercana a la identidad física, lo cual no se consigue actualmente con el uso de las contraseñas, y allí es donde el uso de la biometría como factor de autenticación juega un papel crucial. "La biometría ofrece una forma segura de identificación. Soluciones como B-FY evitan el almacenamiento de datos biométricos de forma centralizada y emplean técnicas para prevenir la suplantación de identidad. Es totalmente falsa la creencia de que el uso de la biometría es intrusivo o complejo, ya que es una tecnología que se utiliza de forma cotidiana", ha indicado.

A modo de ejemplo, y para corroborar la idea de las ventajas de la biometría, Monique Jansen, Customers & Partners Success Manager de B-FY, junto con el CEO de B-FY, compartieron con los asistentes algunos de los casos de éxito de la compañía mediante el uso de esta tecnología. Así, comentaron el caso de Atio Group, en México, destacando que mediante la implantación de la biometría de B-FY "han encontrado una manera de saber que quien está poniendo combustible en un determinado vehículo es realmente la persona que dice ser. Esta solución ha permitido detectar fraudes y garantizar la autenticidad de los conductores", explicó. Por otro lado, ha mencionado también la integración exitosa de B-FY en una plataforma española de gestión educativa online (LMS) llamada iTopTraining, permitiendo con ello eliminar el uso de las contraseñas, verificando que solo los estudiantes autorizados tienen acceso a los contenidos educativos. También se hizo referencia a la experiencia de otros clientes como la Federación de Golf de Madrid, el gimnasio Valhalla Strenght Gym, la agencia de marketing IceCream Marketing Shop y el Circuito de Assen en Holanda.

La implicación legal y las claves para actuar son asuntos clave ante un ciberataque. Y sobre ello departió José María Baños, socio director del departamento de Negocio Digital de Letslaw by RSM, quien ha resaltado la importancia de la directiva NIS2 y la protección de activos críticos. La NIS2 busca fortalecer la seguridad digital en diversas organizaciones, incluyendo proveedores de servicios digitales y empresas clave del sector público y privado. Baños también ha señalado las posibles consecuencias para las organizaciones en caso de no cumplir con las regulaciones de seguridad digital. "Estas consecuencias incluyen daños reputacionales graves, pérdida de activos, interrupción de operaciones y sanciones significativas, que en materia de protección de datos pueden llegar hasta 10.000.000 euros o el 2% del volumen de negocio anual global para responsables y encargados, o 20.000.000 euros o el 4% de la facturación anual bruta global en caso de incumplimiento de resoluciones", ha comentado.

La última ponencia del evento ha sido a cargo de Igor Lukic, fundador de Hackron y experto en ciberseguridad, que ha enfatizado sobre el problema de la alta dependencia en las contraseñas como forma de autenticación, calificándolo como "el mayor cáncer en la ciberseguridad. A pesar de los avances tecnológicos, muchas personas y empresas aún confían en esta frágil manera de otorgar acceso: siempre que se produce un ramsonware es por un robo de credenciales. Donde sea posible, hay que eliminar el uso de las contraseñas", ha asegurado.

Además, ha subrayado la importancia de protegerse contra los ciberataques, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, que tienen menos recursos que las grandes corporaciones. El experto también ha revelado detalles inquietantes sobre la Dark Web, donde se negocian datos robados y se muestran las vulnerabilidades de las contraseñas. Concluyó su presentación alentando a todos a tomar medidas proactivas para fortalecer su seguridad y proteger su identidad en un mundo cada vez más conectado y vulnerable.

Este fue también el mensaje de cierre del CEO de B-FY que ha destacado la importancia de abandonar las contraseñas como forma de autenticación, asegurando que "la mayor vacuna contra el ransomware y otros ataques es dejar atrás las contraseñas".