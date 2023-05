Centro Osteopático TEM lanza su nuevo proyecto de voluntariado

En un mundo donde la salud de los hijos es una prioridad, la osteopatía pediátrica se alza como una práctica fascinante y revolucionaria. Desde el alivio de los malestares comunes hasta el apoyo al desarrollo saludable, esta forma de cuidado integral ofrece una perspectiva única para el bienestar de los pequeñines.

Según indican los especialistas del Centro Osteopático TEM, este tipo de práctica se caracteriza por tener un abordaje suave y seguro. Además, los profesionales del equipo de osteopatía infantil en Valencia indican que los tratamientos osteopáticos pueden contribuir a aliviar o calmar síntomas de distintas afecciones. Al mismo tiempo, ayudan a que el pequeño se desarrolle de manera equilibrada.

Los osteópatas que se dedican a la rama infantil de este tipo de medicina integrativa son profesionales titulados con cualificaciones de posgrado o máster, especializados en el tratamiento de bebés y niños. Asimismo, están capacitados para detectar distintas enfermedades o afecciones y remitir a sus pacientes a otros profesionales para que se efectúen las pruebas correspondientes, si fuera el caso.

Nuevo programa de voluntariado del Centro Osteopático TEM en Valencia, Ucrania y Rumania Para que la osteopatía infantil pueda llegar a quien la necesita, el equipo de TEM Osteopatía está empezando a trabajar en un nuevo proyecto de voluntariado llamado Little Steps of Hope. Esta iniciativa va a comenzar a desarrollarse en la Comunidad Valenciana y, durante el próximo verano, seguirá con su proyecto en Rumanía, donde el invierno pasado, vio la luz por primera vez en la ciudad de Gura Humorului, en el norte de este país.

El objetivo de este proyecto es que tanto en España como en Ucrania y Rumania los niños que lo necesitan puedan acceder a tratamientos osteopáticos. Sobre todo, este programa busca asistir a niños y bebés con síndrome de Down y afecciones musculoesqueleticas, como la escoliosis.

¿En qué consiste una consulta de osteopatía infantil? En primer lugar, los osteópatas realizan un historial completo del paciente, incluyendo detalles que resulten relevantes sobre el embarazo de la madre y el parto. Para ello, es importante contar con el documento de alta hospitalaria y, en el caso de los bebés, las medidas al nacer. Esto incluye el peso, la altura, el perímetro craneal y el test de APGAR, que se realiza para observar el tono muscular, el esfuerzo respiratorio, la frecuencia cardíaca, los reflejos y el color de piel del recién nacido.

En el caso de que se presente una afección o enfermedad a temprana edad, estos datos pueden servir al especialista para dar pistas sobre lo que está pasando con el niño. Cuando ya ha reunido toda la información necesaria, el osteópata realiza una evaluación física de su paciente, observando movimientos pasivos y activos específicos y su nivel de desarrollo. En particular, estos profesionales examinan el desarrollo, los reflejos y el tono muscular de los pequeños. También se pueden llevar a cabo pruebas ortopédicas, neurológicas o craneanas, dependiendo del motivo de la consulta.

En el caso de este centro de osteopatía en Valencia, Luana Ivorciuc Vatamanu DO Bsc(Hons), especialista en osteopatía infantil, practica técnicas suaves que se adaptan a las necesidades de los niños. Por ello, en una consulta de este tipo el objetivo es proporcionar tratamiento y formación que se relacione con las necesidades clínicas y funcionales de los bebés o niños. Para conseguir mejores resultados, esta profesional trabaja en conjunto con otros profesionales de la salud, como médicos de cabecera, enfermeras, matronas, logopedas, pediatras y asesores de lactancia.

Casos en los que la osteopatía infantil puede ser de ayuda para un niño o bebé La consulta con un osteópata infantil en los primeros días de vida es recomendada para aliviar las tensiones que pueden ocurrir después del nacimiento. Estas tensiones pueden ser causadas por la posición del bebé durante el embarazo, un parto instrumentalizado, como el uso de ventosa o, incluso, por una cesárea. La osteopatía aplicada a edad pediátrica puede ayudar a liberar estas tensiones y promover un equilibrio saludable en el sistema musculoesquelético y nervioso del bebé, lo que puede contribuir a un mejor desarrollo y bienestar general.

Otros motivos frecuentes de consulta con estos profesionales de la medicina son los casos de cólicos, reflujo gastroesofágico, hipo constante, otitis, congestión nasal y distintas afecciones respiratorias. Por último, los osteópatas pueden abordar casos en los que hay restricciones en el rango de movimiento del cuello, las piernas o los brazos.

TEM Osteopatía, ubicado en Valencia, es un destacado equipo de profesionales dedicados a la osteopatía infantil. Dirigido por Luana Ivorciuc Vatamanu, el equipo TEM se enorgullece de anunciar el lanzamiento del programa de voluntariado Little Steps of Hope en la Comunidad Valenciana, expandiendo su impacto después de haber dado sus primeros pasos en Ucrania y Rumania.