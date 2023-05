David Valtueña; 'Nada sale más caro que un agente inmobiliario poco profesional'

Dentro del contexto de la compra, venta o alquiler de propiedades se deben tener en cuenta una serie de factores. Factores que todas aquellas personas sin conocimientos en el sector son propensas a pasar por alto. Aquí es donde es clave la intervención de un agente inmobiliario profesional.

En el caso de David Valtueña, agente con casi 10 años de experiencia en el sector inmobiliario, es capaz de ofrecer sus servicios con el fin de añadir soluciones a los problemas de los clientes los cuales solamente deberá preocuparse de abonar los honorarios de la agencia sin más tareas que realizar aparte de aportar toda la documentación relativa a la compraventa o alquiler.

Servicio inmobiliario integral y negociación En el desarrollo de una operación inmobiliaria se lleva a cabo una negociación en la que ambas partes luchan por sus intereses. Para que estas operaciones no tengan como resultado negociaciones estancadas o acuerdos desfavorables para las partes, la intervención de un agente inmobiliario es clave. Además de brindar asesoramiento integral, negocia contratos, precio y condiciones y se asegura de que la transacción se realice de manera eficiente.

Un servicio en línea con el importe de los honorarios El consumidor siempre debe tener en cuenta los honorarios que vaya a percibir la agencia, pero priorizando el nivel de profesionalidad y servicio del agente que le representa. David Valtueña cita textualmente: "No hay nada que salga más caro en esta vida que un mal profesional que te haga perder dinero o meterte en algún problema legal", invitando a la reflexión en cuanto a que "si nos van a operar del corazón, buscamos al mejor cirujano; si vamos a ir a la cárcel, al mejor abogado penalista; y si vamos a vender nuestra casa, debemos buscar al mejor representante inmobiliario, dado que ponemos en sus manos nuestro patrimonio más preciado".

En sí, la suma específica de los honorarios de una inmobiliaria se solicita por el trabajo que lleva a cabo el agente durante el proceso, es decir, a menos honorarios, peor es el servicio o la calidad del agente.

El rol de un agente inmobiliario puede variar entre la calidad de promoción del inmueble para obtener el mayor precio posible, el trabajo de investigación previo de la zona, la coordinación entre ambas partes, el asesoramiento financiero, legal y tributario y su conocimiento y capacidad en la resolución de posibles problemas. Con base en estas condiciones y las necesidades de los clientes se dictamina el total que percibirá la inmobiliaria por sus servicios.

Lo que se traduce en que un buen profesional con unos honorarios acordes a su nivel de servicio permite que el agente invierta más, llegando a más gente y a más ofertas, rivalizar esas ofertas y obtener máximo precio por el inmueble.

"El particular debe contratar a la inmobiliaria que pueda vender el piso en las mejores condiciones de mercado y sobre todo pueda hacerlo más caro que un particular para que sus honorarios estén justificados".

David Valtueña, agente inmobiliario galardonado por RE/MAX España, ha llevado a cabo numerosas operaciones relacionadas con la compraventa o arrendamientos en todos los segmentos inmobiliarios, locales, oficinas, industrial, residencial, logístico y terrenos.

A su vez, los servicios que otorga van desde la valoración de inmuebles (como Perito judicial), hasta el asesoramiento en las diferentes opciones inmobiliarias que puede realizar un cliente, tales como ventas, alquileres, o compras de propiedades, e incluso en roles que incumben lo jurídico (Herencias, divorcios, embargos, problemas registrales, entre otros) y fiscal (IBI, Catastro, Plusvalías) en la industria inmobiliaria.