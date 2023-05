Keratin Europa cuida el cabello con su keratina vegana

Una de las principales preocupaciones de las mujeres es lucir una cabellera radiante que tenga el brillo y el volumen deseado, no solo para lograr un look ideal, sino también para desenvolverse con comodidad y naturalidad en el día a día.

Sin embargo, con el objetivo de cuidar su cabello, muchas personas utilizan productos que pueden resultar perjudiciales para la salud, debido a que pueden liberar vapores tóxicos o contener ingredientes como formol.

En este sentido, Keratin Europa ofrece la posibilidad de llevar a cabo los cuidados con la keratina vegana a través de diferentes fórmulas de nutrición capilar naturales y saludables.

Keratin Europa y sus variedades de cuidados con la keratina vegana Con más de 100 ingredientes veganos utilizados en sus diferentes productos, Keratin Europa busca ofrecer fórmulas avanzadas de nutrición e hidratación capilar para el cuidado y la recuperación del cabello de los usuarios.

En este camino, entre las diferentes alternativas de cuidados con la keratina vegana, es posible mencionar la reconstrucción intercelular y el refuerzo del colágeno natural por medio de la reposición de aminoácidos, así como la hidratación y regeneración del brillo con efecto espejo propiciados por los altos contenidos de antioxidantes disponibles en Hair Rescue.

Por otra parte, con el shock de proteínas Booster Hair, las personas podrán realizarse un baño de queratina hidrolizada mediante ingredientes como el colágeno, la elastina y antioxidantes, además de vitamina C y ácido hialurónico, permitiendo detener el envejecimiento y el deterioro de la fibra capilar.

Del mismo modo, por medio de las proteínas líquidas, en gel o en crema, se pueden controlar el brillo, el frizz y el volumen, con resultados inmediatos.

Cinco fórmulas de tratamientos postcuidado Los cuidados con la keratina vegana Keratin Europa incluyen una serie de tratamientos para realizar en el hogar, como el protector térmico para secados y protección de las herramientas calientes, mediante el cual se pueden combatir los daños producidos por el calor de este tipo de procedimientos, reduciendo considerablemente las roturas del cabello y evitando el encrespamiento. A su vez, el acondicionador sin aclarar no solo aporta elasticidad e hidratación al cabello, sino que lo protege de los agentes ambientales, proporcionando a la hebra capilar una salud y protección necesaria para tener un cabello súper brillante.

Además, Keratin Europa dispone de un sérum formulado con ingredientes hidratantes y antioxidantes como el Omega 7, el aceite de macadamia y la mirra, los cuales aportan sedosidad y brillo natural al pelo, sellando las puntas abiertas. Asimismo, para el mantenimiento después del alisado, se puede elegir entre el champú y la mascarilla, productos formulados a base de jugo de aloe vera, que tiene más de 50 oportunidades para la salud capilar, logrando regenerar, nutrir y cuidar, además de que crean una película protectora alrededor de la hebra, logrando así un ''pelazo'' soñado.

Por lo tanto, los especialistas en esta área del alisado que deseen tener su propia etiqueta con su marca y que deseen incorporar estas novedosas fórmulas de cuidados con la keratina vegana en su línea de productos, pueden solicitar el pack de inicio de marca, donde tienen la oportunidad de empezar en el negocio de las keratinas veganas fábricas en España.