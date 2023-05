MWC Shanghai 2023 cuenta con la participación de Iquall Networks

El sector de las telecomunicaciones es uno de los más dinámicos en cuanto a innovaciones tecnológicas y nuevos desarrollos. Para seguir todas estas cuestiones, es posible asistir u observar qué es lo que sucede en el evento MWV Shanghai 2023, que se realiza el 30 y 31 de mayo en el Kerry Hotel Pudong.

Durante esos días, se reúnen profesionales de telecomunicaciones de primer nivel, desarrolladores de tecnologías y especialistas en redes de distintas partes del mundo. El objetivo es profundizar sobre los últimos avances dentro de esta industria, incluyendo la evolución de las redes en la nube o el desarrollo del metaverso, entre otros temas. Una de las empresas que ha estado presente es Iquall Networks, especializada en soluciones de software para telecomunicaciones.

Iquall Networks en MWV Shanghai 2023 "Estamos encantados de ser parte del MWC Shanghai 2023, un evento que realmente encarna el espíritu de innovación y colaboración en la industria de las telecomunicaciones y las redes", ha comentado Marcos Sitz, CSO y cofundador de Iquall Networks. Este ejecutivo también ha afirmado que este evento es una oportunidad para relacionarse con "actores clave de la industria".

Además, Marcos Sitz ha comentado que uno de los objetivos para este evento es explorar nuevas vías de crecimiento y expansión para la empresa. "Estamos particularmente ansiosos por las discusiones sobre 5G y sus implicaciones, el papel de la IA en la creación de experiencias inmersivas y el potencial de dar forma a nuestro futuro", ha agregado.

En particular, durante este evento, Iquall Networks busca exhibir algunas de sus soluciones pioneras enfocadas en la transformación digital, la automatización de redes y las tecnologías de comunicación de vanguardia. Asimismo, se trata de una ocasión ideal para fortalecer alianzas estratégicas existentes y fomentar nuevas colaboraciones con figuras influyentes de esta industria.

MWV Shanghai es un espacio para profundizar en temas clave del sector telecomunicaciones Durante este evento de dos días, es posible explorar el futuro de las comunicaciones digitales. Este año, el foco estará puesto especialmente en el impacto del 5G a escala global, la intersección de la IA y las experiencias inmersivas, la evolución de las redes en la nube y el desarrollo del metaverso.

Adicionalmente, este evento se presenta como una plataforma para reflexionar y debatir sobre temas emergentes, como las redes privadas y la capacidad de inversión del metaverso. En este sentido, una de las sesiones destacadas de este evento es la conversación Tech for Good: Shaping a Better Future.

MWV Shanghai 2023 ofrece la oportunidad de aprender más sobre la evolución de las redes de comunicación, incluyendo soluciones y servicios innovadores como los que brinda Iquall Networks. En la página web de esta empresa es posible acceder a más información sobre este evento o programar una reunión durante el mismo con Marcos Sitz.