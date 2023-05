¿Cuáles son las obligaciones fiscales de no residentes en España?, por MAX GESTIÓN

Las obligaciones fiscales son una parte clave para la vida económica de cualquier país. Estas responsabilidades que tienen los contribuyentes de cumplir con las leyes fiscales y tributarias, también se extienden a personas no residentes, quienes tienen ciertas obligaciones fiscales si mantienen posesiones, ingresos o actividades económicas en el territorio español.

¿Cuáles son las obligaciones fiscales de no residentes en España? Para comprender las obligaciones fiscales de no residentes en España es importante tener en cuenta que estas dependerán de si la persona aún tiene propiedades o alguna fuente de ingresos económicos en el país.

Una de las obligaciones fiscales españolas más comunes que involucra a no residentes es el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, conocido por las siglas IRNR. En este caso, las personas no residentes que obtienen ingresos de fuentes en España, ya sea por trabajo, inversión o alquiler de bienes inmuebles, pueden estar obligadas a presentar y pagar el IRNR, a una tasa de entre el 24% y el 19%, dependiendo de si reside en la Unión Europea u otros países.

En el caso de que el sujeto no residente mantenga actividades económicas en España, como la prestación de servicios o la venta de bienes, debe estar registrado en el IVA y pagar el impuesto correspondiente.

A su vez, las personas no residentes en España que aún posean bienes inmuebles o cuentas bancarias en España por un valor superior a 700.000 euros deben presentar y pagar el Impuesto sobre el Patrimonio.

Por otro lado, existe el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, obligatorio cuando un no residente recibe una herencia o donación de bienes situados en España. La tasa varía según el valor de los bienes recibidos y el grado de parentesco con el fallecido o donante.

