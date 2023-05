AMC impulsa un certificado de sostenibilidad para mobiliario de cocina

"Cocinas sostenibles que cuidan de ti y del planeta". El Certificado de Sostenibilidad, impulsado por AMC y desarrollado por Tecnalia, garantiza, sin incrementar el precio, un mobiliario de cocina respetuoso con el medio ambiente, saludable y duradero Las nuevas generaciones, cada vez más concienciadas con el cuidado y respeto al medio ambiente, están evolucionando hacia un estilo de vida más sostenible que afecta a todos los ámbitos de su vida. En esta línea, la Asociación de Mobiliario de Cocina (AMC) busca que las cocinas no solo cumplan criterios estéticos y funcionales, sino que, además, estén comprometidas con el planeta. Y todo ello sin que suponga ningún incremento de precio para el consumidor y se siga apostando por 'La Buena Cocina Hecha en Casa’.

Compromiso sostenible

Las empresas asociadas a AMC son conscientes de los efectos positivos de una política empresarial respetuosa y comprometida con el entorno, que trabaja desde tres líneas:

Ecodiseño. Abarca tanto el reciclar como el apostar por un proceso de producción que no genere residuos. Así, los muebles de cocina tienen el menor impacto posible en el medio ambiente durante todo su ciclo de vida útil, desde la extracción de las materias primas hasta cuando los materiales dejan de cumplir su función. Muebles más duraderos. Si cuanto más duran los muebles menos contaminan, es preciso prolongar la vida útil de las cocinas utilizando materiales con certificación que acreditan su durabilidad. Mismo coste. El compromiso sostenible del fabricante no implica un incremento del coste. Así, el consumidor tendrá en sus manos una cocina acorde a sus principios y objetivos de sostenibilidad, sin que se refleje en una subida del precio. Dato: 1 de cada 2 consumidores tiene en cuenta la sostenibilidad en sus compras o contratación de servicios (Crédito: Observatorio Cetelem)

Certificado ‘eco’

Este compromiso del sector de cocina español se refleja en un Certificado de Sostenibilidad para Mobiliario de Cocina, impulsado por AMC y desarrollado por Tecnalia Certificación, en base a su experiencia en la aplicación de esquemas internacionales de certificación en sostenibilidad y su conocimiento de los procesos de fabricación de este tipo de productos.

"El 44% de los encuestados tendría en cuenta el uso de materiales sostenibles".

Crédito: Informe Fotocasa y Solvia.

Requisitos sostenibles

Para conseguir este certificado, es imprescindible que el mobiliario de cocina desarrolle productos con menor impacto ambiental no solo en lo que al producto se refiere, sino también en:

Materiales utilizados. Desde las maderas hasta los componentes y el embalaje. Producto acabado. Desde el diseño, pasando por la seguridad, hasta los requisitos de vida útil. Procesos de fabricación. Legislación ambiental y la gestión de los residuos. Organización. Cómo afecta la Responsabilidad Social Corporativa a la gestión interna y su impacto en la sociedad. "Elegir materiales sostenibles en mobiliario y encimeras es una de las 5 mejoras que harían los encuestados para tener una cocina más sostenible". Crédito: Cookpad Spain.

Garantías para todos

Esta certificación garantiza el mantenimiento del nivel de calidad, sirve de base para una selección de proveedores a los arquitectos, constructoras y usuarios finales teniendo en cuenta criterios técnicos de sostenibilidad y suministra al usuario información suficiente para una selección de productos basados en criterios de sostenibilidad ambiental y social.

Ya lo tienen…

Grupo ACB, Hítalo, Antalia, Delta y Mobalco. "El 66% de Administraciones Públicas, promotoras y constructoras exigen a sus proveedores auditorías o certificados sostenibles". Crédito: Aecoc

Hablan las empresas

* "En el Grupo ACB, el 60% de los residuos generados no van a vertedero y más del 30% de la energía consumida la generan las placas fotovoltaicas", señala Jesús Catena.

* "En Hítalo, estamos absolutamente involucrados en diseñar cocinas en las que se tenga en cuenta el tratamiento de residuos, el reciclaje y el uso de materiales no contaminantes", afirma Anatoli Jiménez.

* "Nuestro objetivo en Antalia es reducir el impacto medioambiental de nuestra actividad optimizando procesos y recursos y apostando por materias primas obtenidas de forma sostenible", determina Juan Luis Salvador.

* "En Delta sabemos que a nuestros clientes les importa el futuro y el bienestar de los suyos. A nosotros también. Por ello, realizamos un gran esfuerzo para que el producto que producimos sea seguro para la salud, mediante tableros antibacterianos y sin sustancias tóxicas, y totalmente sostenible con procesos responsables y cuidadosos con el medio ambiente en toda la cadena de producción, reduciendo, así, al mínimo el impacto medioambiental de nuestra actividad", apunta Diego Marqués.

* "En Mobalco buscamos no solo que los materiales ofrezcan el máximo rendimiento durante su ciclo de vida, sino también en su reciclaje y reutilización. Usamos exclusivamente madera que procede de talas controladas en bosques gestionados de forma sostenible", asegura Francisco Dávila.

Sobre la Asociación de Mobiliario de Cocina (AMC)

La Asociación de Mobiliario de Cocina (AMC) representa a las principales empresas de equipamiento de cocina fabricado y distribuido en España con el objetivo de fomentar su consumo y el crecimiento del sector en su conjunto.

AMC es el principal interlocutor en el sector del mueble de cocina español y contribuye al posicionamiento de la marca "la buena cocina hecha en casa" como referente internacional tanto por su calidad y diseño, como por su compromiso con el consumidor y el medio ambiente

Los más de 120 asociados de AMC se dividen en fabricantes de muebles de cocina; de mesas y sillas; fabricantes e importadores de electrodomésticos, fregaderos, encimeras y componentes; distribuidores y empresas colaboradoras. Todos cumplen con unos elevados estándares de calidad en cuanto a producto, honorabilidad y comportamiento ético correcto en los aspectos económico, comercial y social

AMC co-organiza la feria Espacio Cocina SICI , un evento principal y único en el sector, que se celebra bienalmente en Feria Valencia y cuya última edición ha tenido lugar en septiembre de 2022 coincidiendo con la feria Hábitat.