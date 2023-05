Fernando Miralles habla de la importancia de la comunicación no verbal

Según los expertos en comunicación no verbal, como Fernando Miralles, los seres humanos han podido desarrollar de forma complementaria un proceso en el que los mensajes pueden ser transmitidos de distintas formas que van más allá de lo verbal.

Actualmente, la comunicación, en su definición más estructural, no es vista como un arte, sino más bien como una ciencia que, al ser sometida a estudios, y puesta en prácticas mediante talleres, ha servido para simplificar un proceso tan complejo como natural, compuesto por distintos elementos y formas.

¿Por qué la comunicación no verbal puede ser tan efectiva como la verbal? Para las personas, la comunicación tradicional es aquella que se lleva a cabo de forma oral, siendo esta la más efectiva de todas, por permitir una mayor claridad en el mensaje. Hoy en día, expertos de la comunicación y oratoria, como Fernando Miralles, han demostrado que la comunicación no verbal puede resultar tan eficaz como la verbal.

Además, cabe destacar que para que la comunicación no verbal sea tan efectiva debe practicarse. Por esta razón, durante las últimas décadas, múltiples academias en Europa, principalmente en España y Alemania, han desarrollado talleres para su fortalecimiento.

La comunicación no verbal ha sido un instrumento de gran utilidad durante décadas. Asimismo, muchos de sus principios básicos son aplicados en procesos cotidianos de la vida, como las ventas, la enseñanza escolar, los discursos o la captación del talento humano.

Fernando Miralles y la comunicación no verbal Los seres humanos son seres comunicativos por naturaleza y, dentro de la forma de empatizar y desarrollarse, el entendimiento es la clave, haciendo que el proceso de la comunicación sea algo fundamental que les ha acompañado durante su evolución en el tiempo.

Aunque de forma popular se resuma la comunicación como un proceso lineal entre emisor, receptor y mensaje, Fernando Miralles ha realizado distintas aportaciones para demostrar que la gestualidad, sonidos y posiciones manifestadas en el cuerpo son también potenciales mensajes en la comunicación no verbal y que, de ser interpretados de forma correcta, ayudan a los oradores a gestionar eficazmente su control en el proceso de comunicación.

No obstante, en esta formación dictada por el experto en comunicación, Miralles, las personas podrán ser capaces de comprobar desde la primera sesión cómo su capacidad de expresión ha sido llevada a otros niveles. De esta forma, los mensajes son más claros para la audiencia y también se desarrolla la fluidez comunicacional y las mejoras en las estructuras del discurso.