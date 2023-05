David Lucas, Secretario de Estado de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, inaugurará la V edición de TECH4FLEET

El V Congreso Internacional de Tecnologías para la Gestión de Flotas prevé contar con más de 40 ponentes y al menos 300 asistentes de las principales empresas de flotas de España El 21 y 22 de junio, Madrid acogerá la celebración de Tech4Fleet, Congreso Internacional de Tecnologías para la Gestión de Flotas. Este 2023 tendrá lugar la V edición del Congreso, que este año se celebra en el Hotel Ilunion Pío XII.

Madrid se convertirá en capital de la tecnología en gestión de flotas durante dos intensas jornadas en las que se verán los últimos avances de las empresas más punteras en el ámbito de la telemática, el IoT o el Big Data. También tendrán protagonismo en esta edición temáticas como la conducción autónoma, sistemas ADAS, el control de costes TCO en gestión de flotas, estrategias geopolíticas y movilidad eléctrica o el apagón 2G/3G.

A fecha de hoy el programa de Tech4Fleet está prácticamente cerrado y ya se puede ver en su web, en él se encuentran empresas de la relevancia de Acotral, Astara Connect, Cartrack, Circutor, Confebus, Gespasa, Moviloc, Optimum Automotive, Orbcomm, Pulpo, Radius Telematics, Redexis, Tempodriver, STOP Accidentes, Sygic, TBS Services, Vodafone, el patrocinador platino del Congreso, Sateliun, las multinacionales Geotab y Frotcom, la tecnológica gallega de soluciones de videovigilancia y radiocomunicaciones, Radiospectrum, o Movertis que apuesta fuerte con su patrocinio oro.

Otra larga lista la componen las entidades colaboradoras, como las asociaciones ACE, Asociación Española de Cargadores; AEDIVE, Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica; AET, Asociación Española del Transporte; AEVAC, Asociación Española del Vehículo Autónomo Conectado; ASETRA, Asociación de Empresarios de Transportes, Logística, Aparcamientos y Actividades Afines; CAR, Corporación Asturiana de Transporte; CETM, Confederación Española de Transporte de Mercancías; o los medios especializados como la revista Transporte Profesional, Transporte XXI, Ruta del Transporte, Diario de Transporte, Transporte3, Novologística, etc. que contribuirán en la difusión del Congreso; al igual que grandes conocidas como la Fundación para el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías del Hidrógeno en Aragón, Energylab, Logística Empresarial, Logística Integrada, o InterCamión, entre otros.

Novedad 2023: Creación del Comité Técnico.

Como una de las novedades de esta edición, el Congreso ha creado un Comité Técnico para dar un salto cualitativo, consolidándose como el evento referente en España para el sector de la logística, el transporte, la movilidad y la transformación digital.

El Comité buscará potenciar la calidad de los contenidos, la creación de foros para la dinamización del sector y contribuirá a la promoción del desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a la optimización de los recursos móviles de las empresas.

El Comité, está formado por representantes influyentes de todos los sectores de la movilidad, el transporte y la logística.

Así, forman el Comité Técnico de Tech4Fleet, José Antonio Ferreira, Director de TECH4FLEET; José María Pérez Revenga, Presidente de la Asociación Española de Transporte AET; Adrián Valverde, Director de I+D+i & ESG de PRIMAFRÍO; Alberto Ortega, CEO de SATELIUN; Carlos Acha, CDO de ALSA; Carlos Cancela, CEO de OK CARGO; Fernando Muñoz, Director de Sistemas de LOGISTA FREIGHT; Fernando Palacín, Director Gerente de la FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL HIDRÓGENO DE ARAGÓN; Jorge Sánchez Ureña, Bussines Developmet Manager de GEOTAB; Juan Antonio Sandes, CEO de GLS SPAIN; Laura Carmen Simón Vena, Directora Adjunta de Explotación Ferroviaria de METRO MADRID; Luís Moreno, Director del CTAG; Marcos Sánchez, Director de Negocio de FAGOR ELECTRÓNICA; María José Ródenas, Directora de Explotación de CORREOS; Marta Sánchez López-Lago, CEO de NARVAL; Martín Fernández Prado, Presidente de la AUTORIDAD PORTUARIA DE A CORUÑA; Nuria Lacaci, Secretaria General de ACE CARGADORES; Pablo Guindo, Director de RUTA DEL TRANSPORTE; Rafael Barbadillo, Presidente de CONFEBÚS; Ramón Cano, Global Head of Fleet de PHILIP MORRIS, Ricardo Lucientes, CEO de RL Consultoría y Mario Barcecilla, Presidente del Consejo Asesor de NORDÉS CLUB EMPRESARIAL.

Colaboración con STOP Accidentes

Otra de las novedades de esta V edición es el Convenio de colaboración con STOP Accidentes.

Tech4Fleet y STOP Accidentes, Asociación de Ayuda y Orientación a los Afectados por los Accidentes de Tráfico, han firmado un acuerdo de colaboración por el cual ambas entidades aunarán fuerzas para trabajar en el fomento de una conducción segura entre los profesionales del volante, así como concienciar a las empresas con flotas de vehículos para la implantación de herramientas tecnológicas que garanticen una movilidad segura y eviten siniestros de tráfico.

Mediante el acuerdo, STOP Accidentes tendrá una participación activa en el Congreso Tech4Fleet, en donde dará una ponencia el jueves 22, con la finalidad de aportar el lado humano de la tecnología y, para dar a conocer su labor, llevará su exposición fotográfica "Peatón no atravieses vida" al espacio en el que se celebrará Tech4Fleet para que todos los asistentes al Congreso puedan visitarla.

Además, Tech4Fleet incorporará a sus premios uno nuevo que otorgará y entregará STOP Accidentes. Bajo el claim "Transportadores de Vida" se reconocerá a aquella empresa que demuestre la mejor evaluación positiva de sus indicadores de seguridad vial.

Tech4Fleet donará parte de la facturación del Congreso a STOP Accidentes y abrirá una fila cero para que todos los asistentes, empresas patrocinadoras, empresas colaboradoras, ponentes, expositores, etc. puedan hacer una donación directa a la Asociación.

También, ambas entidades, colaborarán para que las empresas del entorno del Congreso puedan recibir talleres de sensibilización sobre conducción segura en marco del proyecto Transportadores de Vida de STOP Accidentes.

Menos de un mes para Tech4Fleet 2023

La cuenta atrás ya ha empezado, faltan tres semanas para la V edición, que tendrá lugar los próximos 21 y 22 de junio en el Hotel Ilunion Pío XII de Madrid en horario de 9:00 a 15:00 horas.

Las entradas para acudir como asistente ya están a la venta en la página del Congreso. Y, teniendo en cuenta que la organización ha colgado los dos últimos años el cartel de sold out a una semana de la fecha de celebración, animamos a que todos los interesados se acrediten cuanto antes.

Sin duda, una edición que viene muy completa y llena de novedades y que espera reunir a los profesionales más relevantes del sector del transporte, la movilidad o la logística.