Gracias a las ayudas del Kit digital, Mecánica Curiel renueva su página web

La empresa, especializada en mecanizados de precisión, estrena nueva página web y renueva su apariencia, implementando las ayudas recibidas de los Next Generation La compañía presenta un servicio especializado en la fabricación y construcción de mecanizados y montajes de precisión a sus clientes, empleando tecnología CNC de vanguardia. Gracias a la maquinaria y las técnicas avanzadas que utilizan, Mecánica Curiel es capaz de cubrir las necesidades de todo tipo de sectores, como la automoción, el sector náutico o hasta el sector médico, entre otros. Mediante las ayudas de los fondos europeos Next Generation, la compañía logra renovar su apariencia y mejorar la experiencia de navegación web de sus clientes.

Como taller CNC, presentan servicios especializados en mecanizados y montajes de precisión, así como en decoletaje, gracias a una larga y experimentada trayectoria que ya suma más de 40 años. El servicio especializado de decoletaje de Mecánica Curiel permite fabricar piezas en acero, plástico técnico, aluminio o latón, gracias a la técnica que funciona por arranque de viruta y que funciona a través de una herramienta de corte. Ofrecen una atención personalizada a sus clientes, para que estos puedan disponer de piezas a medida, piezas en serie, de cualquier tamaño o forma y recurren a la actualización constante de los procesos productivos, para dar respuesta a las necesidades y exigencias que requiere el mercado en cada momento.

Presentan productos y servicios que se trabajan desde la seriedad, la profesionalidad y el compromiso, para que el resultado final sea del agrado de ambas partes y siempre con la máxima seguridad. De este modo, el producto final responde a las exigencias de los clientes de forma especializada, sin errores y con la máxima precisión.

La empresa ofrece uno de los servicios más completos en mecanizados y montajes de precisión, con la última tecnología y maquinaria en CNC y ofrecen productos de alta calidad, como los platos de bicicleta en aluminio, los cuales mejoran el rendimiento de los ciclistas.

Mecánica Curiel

https://mecanicacuriel.com/

935 751 824

info@mecanicacuriel.com

C/ Ribera del congost, 38A Poligono Industrial sector V, 08520 Les Franqueses del Valles (Barcelona, España)