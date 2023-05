Para Alejandro Cuellar, CEO de Mens Venilia, 'es fundamental mejorar el ADN de la empresa para asegurar su continuidad y progreso'

En la actualidad, los emprendedores deben priorizar algunos aspectos para garantizar el crecimiento de su negocio, por lo que seguir un curso de formación puede ser una herramienta efectiva para mejorar sus resultados.

Mens Venilia es una escuela europea internacional que imparte cursos y certificaciones internacionales de liderazgo, técnicas de aprendizaje, programación neurolingüística y coaching Barcelona. En la siguiente entrevista, Alejandro Cuellar, CEO de la compañía, explica la importancia de priorizar acciones fundamentales para mejorar el ADN empresarial.

¿Qué es el ADN de una empresa y qué elementos lo conforman?

"El ADN es la genética de la empresa más allá de lo que conocen sus clientes e incluso los trabajadores. El ADN es lo que distingue a las empresas unas de otras.

Los elementos que conforman el ADN son:

Historia: basada en sus valores y los acontecimientos del pasado que llegaron a crearla.

Misión: el compromiso entre su historia y el presente se conjugan para crear la misión de la empresa más allá de lo conocido a través de los gráficos y estudios. Se podría decir que la misión de la empresa es lo 'que se lleva dentro', el sentido único y emocional que sobrepasa los aspectos del día a día y que llevan a la empresa a seguir adelante para cumplir con algo más grande que la empresa misma.

Visión: los valores y la misión se unen para dar paso a una visión poderosa, donde se desea el cambio en una sociedad carente de propósito. La visión de la empresa es la estrella que guía el camino hacia la evolución y la transformación".

¿Por qué es fundamental que los emprendedores fortalezcan el ADN de su empresa?

"Al igual que en las personas, sin un ADN no hay vida. Si en la empresa no hay un ADN sano, orientado, limpio y claro, esta no podrá sobrevivir a los embates de las crisis, modas y cambios."

¿Es posible alcanzar buenos resultados cuando no se implementan acciones enfocadas en mejorar el ADN?

"Volviendo al ejemplo del ADN en las personas, te diría que no. Es como si una persona tuviera un ADN defectuoso y no pudiera hacer frente a los virus, enfermedades, etc. Al final esa persona morirá. El ADN en la empresa se comporta de la misma manera. Mejorar el ADN es fundamental para que la empresa siga viva y evolucionando. Que los distintos ataques de crisis, modas, competencia, leyes la fortalezcan y la impulsen cada día a ser mejor y mejor."

¿Qué herramientas adquieren los emprendedores que reciben formación en Mens Venilia para alcanzar el éxito?

"Estudiamos junto con el empresario o el emprendedor cada parte de la empresa para determinar el ADN y trabajamos en las distintas áreas para obtener los resultados deseados en dos meses y medio. Convertimos a grupos en equipos para luego convertirlos en equipos de alto rendimiento. Trabajamos sobre la base que mantiene a una empresa que son las ventas y su proyección.

Desarrollamos estrategias personalizadas para cada empresa porque tenemos en cuenta que cada una de ellas tiene su propio ADN individualmente.

Una pregunta que nos hacen las empresas es por qué no tenemos un portafolio de lo que hacemos, siempre les contestamos que todo el entrenamiento y las capacitaciones son creadas para la empresa con base en su ADN único y original".

¿Qué ventajas ofrece la Escuela Mens Venilia en relación con otros centros de formación?

"En primer lugar, somos únicos en el trabajo de lo más profundo de la empresa, su ADN, y en segundo lugar solo enseñamos y practicamos lo que hacemos constantemente en nuestras empresas.

Eliminamos todo trabajo superfluo y trabajamos desde la neurología lo más profundo de la empresa y sus equipos. El resultado es inmediato, en estos tiempos tan cambiantes no podemos esperar meses para ver la aplicación y el resultado.

La vida se mueve si la empresa se estanca, desaparece. Tenemos muy en cuenta que si una empresa no está creciendo, está muriendo".

En vista de que el ADN es clave para garantizar el crecimiento y el posicionamiento que alcanza una empresa en el mercado, los programas de coaching Barcelona en Mens Venilia representan una buena opción. A través de herramientas innovadoras y prácticas, los emprendedores pueden impulsar la evolución de su negocio en sus distintas áreas.