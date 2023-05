Isla Mauricio anuncia nuevos vuelos directos con España para poder viajar al paraíso del Índico este verano

Viajar y disfrutar de Isla Mauricio es cumplir uno de los sueños del viajero, tener la oportunidad de convivir con la naturaleza más pura y sentir de primera mano el significado de la sostenibilidad, además de tener la oportunidad de disfrutar del lujo de sus magníficos hoteles y de su exquisita gastronomía, perfectas anfitrionas de la isla que junto a una cultura de tolerancia, hacen que la experiencia sea única "¿Quién no se ha imaginado alguna vez sentado en una hamaca con la vista puesta en el mar?" "¿Quién viendo una revista de viajes no ha viajado con el corazón hacia esos paraísos naturales que sentíamos inalcanzables y, solo teníamos la oportunidad de hacerlo a través de sus páginas de papel?"

Pues sí, este verano se puede cumplir el sueño y viajar hasta Isla Mauricio, una isla idílica que muestra todo su poderío natural en mitad del Océano Índico, en el sur del continente africano, un lugar donde el horizonte se vuelve de color azul turquesa y los pies se hunden contentos y libres en arenas blancas de playas interminables. Imaginar viajar a este rincón del mundo es una experiencia inolvidable, conectar con la naturaleza y sacar lo mejor de cada uno. Playas blancas y bosques tropicales en uno de los destinos más deseados del mundo: Así es Isla Mauricio, un must para todos los que buscan en otras latitudes su edén particular y que ahora,está a un solo vuelo desde Madrid.

Desde el próximo 22 de junio y hasta el 21 de septiembre se podrá hacer el sueño realidad, porque Travelplan, a través de su compañía aérea Iberojet, ofrecerá vuelos directos desde Madrid todos los jueves.

Tienen muchas opciones diferentes diseñadas para todos los bolsillos.

Es el mejor momento para viajar a Mauricio, para sentirse a la vez conectado y libre. La isla donde el lujo y sostenibilidad se dan la mano.

Oficina de Turismo de Isla Mauricio para España y Portugal.

mauritiusnow.com