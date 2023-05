Adrián Din asegura que 'A quien esté pensando en emprender le diría primero que piense qué le motiva a emprender'

En la actualidad, muchas personas deciden emprender con el objetivo de lograr un negocio rentable que les permita alcanzar la libertad financiera y llevar adelante una vida con autonomía, sin tener que estar atado a los horarios. No obstante, esta no es una tarea sencilla, ya que crear una empresa requiere no solo un gran esfuerzo e inversión, sino que implica considerar una serie de factores de gran importancia para garantizar el éxito. En este sentido, Adrián Din es un empresario con vasta experiencia en ventas que ofrece una serie de cursos destinados a los emprendedores que desean montar su primera empresa.

¿Cómo llegaste a trabajar en ventas a tan temprana edad?

"A mí siempre me ha gustado mucho vender, me llamaba la atención el mundo de las ventas y los negocios. Con 14 o 15 años ya hacía mis pinitos y con 17 años empecé más en serio vendiendo Avon. Vamos, que me recuerdo haciéndolo toda la vida, al principio casi como un juego y luego lo hice mi forma de vida."

¿Cómo surgió la idea de montar tu primera empresa?

"Yo tenía claro que quería emprender. Siempre he sido muy inquieto y no me veía trabajando en otra cosa que no fuera mi propio proyecto. Así que, teniendo eso claro, era cuestión de probar y probar, idea tras idea, hasta que tuviera el negocio que lograra ser primero rentable y luego una empresa con capacidad de crecimiento. Porque, no es cuestión de tener una idea revolucionaria que te lleve al éxito, la mayoría de veces es cuestión de ver tus capacidades, buscar una necesidad en el mercado y probar. Fracasas y fracasas hasta que llega el proyecto que te lleva a crecer y alcanzar lo que para ti es el éxito o tu objetivo."

¿Has sentido miedo al fracaso en alguno de tus proyectos?

"Sí, es inevitable sentirlo alguna vez. Como he dicho antes, he fracasado muchas veces antes de llegar donde estoy ahora. Y cada vez que empiezas un proyecto, o tu negocio crece, te invade un poco el vértigo. Pero lo importante es no dejarse llevar por ese miedo o vértigo, e intentarlo. Saber que habrá momentos malos, pero que no son caídas, sino oportunidades de aprender qué es lo que no hay que repetir."

¿Qué recomendaciones harías a quienes desean montar una empresa por primera vez?

"A quien esté pensando en emprender le diría primero que piense qué le motiva a emprender. Porque será muy importante que tenga esa motivación muy presente, precisamente para no venirse abajo cuando haya alguna complicación (que las habrá). Que analice cuáles son sus cualidades y qué objetivos quiere conseguir. Solo sabiendo esto es posible decidir cuál es el mejor proyecto que podemos emprender para tener el día a día que deseamos, porque no queremos ser esclavos de un proyecto que nos lleva a una vida que no nos gusta (trabajando 24/7 en algo que no llena, por ejemplo).

También le diría a quien quiera empezar un proyecto que debe estar dispuesto a salir de su zona de confort y aventurarse, pero siempre dentro de sus posibilidades, sin lanzarse a cosas demasiado arriesgadas.

Y que esté dispuesto a ser flexible. No ser de ideas fijas. Los negocios evolucionan y cambian a medida que se conoce el sector, a los clientes y a uno mismo como emprendedor."

¿Crees que cualquier persona puede ser un emprendedor?

"Todo el mundo puede emprender, pero no todo el mundo tiene madera de emprendedor. Es decir, una persona emprendedora sabe que no se ve trabajando para otro 8 horas diarias por X sueldo y 30 días de vacaciones. Quiere algo más, necesita trabajar para él mismo, ser libre, con sus ventajas e inconvenientes, y está dispuesto a salir de esa zona de confort de la que te hablaba antes.

Además, para llegar a ser un emprendedor exitoso y un buen líder de su equipo hay ciertas cualidades que es importante tener, como la capacidad de comunicar, las ganas continuas de aprender, etc.

Es cierto que muchas de esas cosas se van adquiriendo con la experiencia, pero es mucho más fácil si tenemos ese carácter activo e inquieto que caracteriza a las personas que están hechos para ser emprendedores o empresarios."

¿En qué consisten tus cursos de guía a los emprendedores?

"En mis formaciones enseño a las personas que están pensando en emprender, o que están en el proceso de arrancar con su proyecto, a saber por dónde empezar (desde 0) y qué pasos dar en cada fase de su emprendimiento.

Les enseño qué hacer y qué no hacer para llegar a tener un negocio que les permita alcanzar su éxito, es decir, el objetivo que se han marcado al emprender. Y lo hago desde mi experiencia y todo el aprendizaje que he adquirido a lo largo de los años. Es decir, no aprenden solo de mis éxitos, sino también de mis errores, porque, como he dicho antes, no hay mayor herramienta de aprendizaje que un fracaso."

Gracias a su amplia trayectoria y a sus cualidades como emprendedor, Adrián Din ha podido crear un proyecto que ayuda a los demás no solo a montar una empresa y desarrollar un negocio, sino también a descubrir su potencial y sus fortalezas para desenvolverse en la vida.