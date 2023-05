Éxito en la presentación del libro de Inma Martín, 'Cuando Haces Posible lo Imposible'

El 24 de mayo se produjo la presentación de libro Cuando Haces Posible lo Imposible, de Inma Martín, en el Centro Riojano de la calle Serrano de Madrid. Presentado por el prologuista Tony Rham.

La presentación fue todo un éxito, se superó el aforo de asistencia. El público fue variado, con bastantes empresarios, directivos y amigos. Fue una presentación diferente y llena de esencia de la autora Inma Martín.

El público asistente quedó encantado y se quedaron con ganas de más contenido. Inma Martín consiguió no solo sumergir a los asistentes en un viaje, sino que además expresaron a la autora cómo sentían que les hablaba a ellos personalmente. Incluso varios asistentes manifestaron a Inma Martín el momento exacto de la charla en la que hicieron un clic dentro de ellos. Alguno de ellos tomó acción sobre asuntos que llevaban años esperando e hicieron esas llamadas telefónicas que estaban esperando. Mostraron su más profundo agradecimiento a la autora por haber encontrado en esa presentación el impulso y la determinación necesarios para actuar.

Magüy Pfeifer, profesora de la escuela de flamenco Rocío Prieto, tuvo la valentía de compartir su ejemplo de vida con el público, cómo hizo posible lo imposible y venció varios cánceres y un sarcoma en el macero izquierdo. Compartió cómo, gracias a su pasión, el flamenco, fue capaz de transformar los pensamientos negativos en positivos, elevar la emoción de su alma y luego su cuerpo, de tal forma que la enfermedad mortal desapareció. Hizo posible lo imposible.

Pilar Navarro compartió su testimonio, lo que observó en Inma Martín para contratar sus servicios de coach ejecutivo y cómo había cambiado su vida desde entonces, su empoderamiento dentro de la empresa y su reconocimiento por los líderes internacionales de la multinacional.

El mensaje central de Inma Martín con estos testimonios es: “tú eres el protagonista de tu vida, no una víctima, nadie va a venir a salvarte porque tú eres el salvador de tu propia vida y tienes las capacidades para hacerlo".

Inma Martín explicó su método reflejado en el libro, creado con técnicas de PNL (programación neurolingüistica), Visual Thinking (pensamiento visual) y la técnica de Agile, para que todos recuerden la herramienta después de experimentarla y se convierta en un recurso de uso diario. La herramienta marca el mapa para llegar a un objetivo, fluyendo y utilizando los errores como escalones que impulsan para lograr la meta. Porque el camino hacia la meta no siempre es recto, a veces tiene curvas y baches. Obsesionarse con algo puede bloquear e impedir fluir hacia la meta.

Explicó, de forma amena y con ejemplos reales, la primera innovación de su método, lo que significa encontrar la emoción escondida en lo más profundo de la persona y la energía que hay detrás para qué sirve y cómo utilizarla. Ante una misma situación, la emoción última y la energía que hay detrás de cada persona marca y dirige el plan de acción para lograr tu objetivo. Esa es una de las innovaciones del método.

Cuando Haces Posible lo Imposible es un viaje metafórico al interior de la pirámide, que representa al inconsciente, consta de 4 etapas, con un orden y sin saltarse ninguna. Traer al consciente lo que está en el inconsciente para tomar el control de la vida y lograr las metas.

La cámara de los jeroglíficos, la cámara oscura, la cámara del equilibrio y la cámara del tesoro. En esta última, está la esencia de cada persona, quien es en realidad, su verdadero yo. Lo importante no es solo lograr la meta, sino la persona en la que se convierte cada uno para lograrlo, ese es el verdadero tesoro. Al igual que un deportista que se pone una meta, lo verdaderamente importante es en qué persona se ha transformado para conseguir esa meta, todos los obstáculos que tenido que superar, las veces que se ha tenido que levantar, ha constituido un entrenamiento único y exclusivo, el entrenamiento de su vida. Cada persona tiene su propia meta, con su vida, con sus dificultades y retos. Cada uno aprende de sus propios errores y estos le impulsan hacia donde quiere llegar.

El verdadero libro lo escribe cada uno con sus propias experiencias, con lo que a le funciona a cada persona y con lo que no, cada cual tiene su propia mochila de vida, sus propios errores que le han empujado a ser quien hoy es. Cuando Haces Posible lo Imposible, de Inma Martín, es un mapa, una herramienta para ayudar a los lectores a tomar el control de su vida y dirigirla hacia su esencia, que es donde se encuentra su fuerza y su poder.

“La fuerza del roble se encuentra en la esencia de su semilla”, Wayne Dyer.

Todos los asistentes a la presentación disfrutaron de la charla y coincidieron que fue auténtica y diferente al resto. La autora, siendo fiel a su esencia, a su alma gitana, amenizó el posterior espacio de networking y conexiones entre los asistentes, con un grupo de flamenco y la directora de la escuela flamenca de Rocío Prieto amenizó con su arte su baile a los asistentes. Regado con un vino español de La Rioja, todos disfrutaron, charlaron, bailaron (los que así lo decidieron) y conectaron entre ellos de forma auténtica.

La pregunta que lanzó Inma Martín y quiere compartir con todo el mundo es de Viktor Frankl (El hombre en busca de sentido): "¿Cómo eliges vivir tú el siguiente instante de tu vida?".