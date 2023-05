El éxito del crecimiento de Reluzca Energía gracias a sus políticas de bajos precios y compromiso por la transparencia con sus clientes

Desde el lanzamiento de esta comercializadora de energía hace ya casi tres años, esta no ha parado de crecer, la transparencia de su factura luz, así como su estrategia comercial no han pasado desapercibidos por los consumidores españoles y ya en lo que va de año logra crecimientos superiores al 40 %, permitiéndole hacerse un hueco en las preferencias de los consumidores y pymes.

En conversaciones con su presidente, Don Antonio de Gonzalo, este ha dado las claves de dicho crecimiento y la apuesta que hicieron desde un primer momento por un modelo muy disruptivo que permite a los usuarios comprar la energía a precio de coste hora/ día y pagar una cuota mensual por la gestión y facturación de la misma.” Este modelo no atrapa a los clientes en tarifas que, ante el miedo ocasionado por los altos precios de algunos de los meses del año pasado por la situación geopolítica vivida, se anclaron en unas tarifas fijas “, indica De Gonzalo, con el tiempo y las bajadas de precio desde principios de año, sus clientes obtienen de media ahorros de hasta un 30 % en las comparativas que realizamos a nuestros potenciales clientes.

Según De Gonzalo, otra de las claves de su política comercial fue el no vincular al cliente a ningún contrato de permanencia, "no queremos que ningún cliente que no esté satisfecho con nuestras tarifas, se sienta en la obligación de pagar para poder cambiar de comercializadora o estar el tiempo que no desea". Esta política ha generado la confianza del cliente para poder valorar mes a mes el servicio que ofrecen y en caso de no estar de acuerdo, poder finalizar el contrato.

Para llevar a cabo este crecimiento, indica De Gonzalo, se han basado en una red de distribución profesional que previamente han capacitado para poder explicar y detallar al cliente todas las soluciones que, tanto para la eficiencia de sus instalaciones como para generar su propia energía a través de las distintas tecnologías, están hoy a su disposición y que desde Reluzca Energía gestionan y ponen en marcha.

Actualmente, están en proceso de ampliación de esta red comercial con la que están muy vinculados. “Compartimos nuestro conocimiento, responsabilidad y nuestro negocio con el distribuidor ", nos indica de Gonzalo, es la clave que nos diferencia del resto de comercializadoras ya que nuestra relación con nuestra red de distribuidución esta diseñada a largo plazo y por ello estamos en estos momentos seleccionando pofesionales y empresas que quieran formar parte de este proyecto desde donde pueden iniciarse o contribuir con su experiencia a la profesionalización de este sector”.

Para concluir la entrevista, De Gonzalo invita tanto a consumidores como a empresas y emprendedores a ponerse en contacto con Reluzca Energia y poder disfrutar o bien de sus tarifas o bien de su modelo de negocio.