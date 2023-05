Entrevista realizada al doctor Erwin Arosa, director clínico de Erwindental

La Clínica Erwindental, situada en Santa Comba, A Coruña, es una clínica dental especializada con más de 25 años de trayectoria profesional. En este artículo, se va a conocer un poco más sobre quién está detrás de ella.

Una clínica dental con especialistas en distintas áreas de la odontología, que trabaja por mantener su trato cercano con el paciente desde el primer minuto. Defienden que la comunicación y transparencia con el paciente es clave para lograr los mejores resultados.

Esta entrevista es una conversación con el director clínico de Erwindental: Erwin Arosa López.

¿Cómo surgió la idea de crear Erwindental, una clínica dental especializada, y cuál fue la inspiración?

La idea de crear Erwindental fue a partir de la creencia de que el paciente odontológico debe ser tratado desde el punto de vista de la especialización, pero siempre enmarcado en el concepto global de solucionar sus problemas orales.

Al igual que creemos que el organismo humano no funciona por sistemas independientes, y que todo influye sobre todo, aplicamos el mismo razonamiento a la solución de los problemas orales, pero dividiendo la atención a nuestros pacientes por especialidades, tratando de aportarles el mayor grado posible de especialización.

¿Cómo se diferencia tu clínica dental de otras clínicas y qué valor agregado ofreces a tus pacientes?

En nuestros 26 años de recorrido, siempre hemos tenido la máxima de que el paciente debe ser tratado de forma muy personal, entendiendo sus problemas, escuchándolo y ofreciéndole todas las posibilidades apropiadas al caso, para que el paciente también tome parte en la toma de decisiones. Esto nos hace diferentes y los pacientes lo perciben.

¿Cómo ha sido la evolución de la clínica dental desde que se inauguró?

Comenzamos en 1997, en una clínica mucho más pequeña, y fuimos creciendo en función de las necesidades. En 2006, cambiamos y nos mudamos a un local de mayores dimensiones, pero no fue hasta el 2013 que nos instalamos ya definitivamente en la ubicación actual, en Rúa Carmen Santiso 18, Santa Comba, con los servicios que ofrecemos.

Además de director clínico, ¿cuál es tu especialidad?

La implantología y la ortodoncia son los campos de especialización, si bien se armoniza con la principal función en Erwindental, que es la de director clínico, diagnosticando y coordinando los diferentes tratamientos necesarios.

¿Por qué decidiste estudiar implantología?

La formación en implantología es un pilar fundamental en las rehabilitaciones orales actuales. Es necesario conocer y manejar esta especialidad para obtener unos resultados satisfactorios.

¿Cuál es la parte de tu trabajo que más disfrutas?

El trato al paciente, tan importante para cualquier persona en particular, junto con la empatía hacia su problemática. El poder realizar un tratamiento que solucione problemas y dé calidad de vida al paciente nos satisface enormemente.

¿Qué crees que es lo que más valoran tus pacientes?

La claridad en las explicaciones y resolución de dudas, la cercanía hacia sus dudas y preocupaciones, que empaticemos con ellos.

¿Cuáles son los tratamientos más solicitados por tus pacientes?

La problemática con la enfermedad periodontal (de las encías) y de las piezas dentales, la reposición de piezas perdidas y la ortodoncia.

La odontología es un sector que está en constante evolución, ¿cómo os mantenéis actualizados sobre las últimas tendencias y avances en este sector?

Con la formación continuada, asistiendo a cursos de formación o actualización en nuevas técnicas, y la inversión en tecnología contrastada para la mejora de los tratamientos a nuestros pacientes.

¿Qué cambios crees que se van a producir en el sector en los próximos años?

Creemos que la atención al paciente tal y como la concebimos ya es una realidad, pero que en los próximos años tendrá mayor instauración, encontrándonos ya nosotros dentro de la dinámica desde hace tiempo. Creemos que el paciente demandará cada vez más una atención especializada, alejándose del antiguo concepto del dentista general.

¿Cómo es un día normal en la Clínica Erwindental?

Después de recordar telefónicamente el día anterior su cita a los pacientes, estos serán atendidos en función de una programación elaborada con mimo por el especialista necesario. Siempre buscamos la optimización de dichas citas para que los tratamientos se puedan efectuar en el menor tiempo posible necesario.

Y para terminar, ¿qué consejos darías a los pacientes para cuidar su salud bucal a diario?

Los cuidados diarios, de sobra conocidos, la preocupación por su propio bienestar en cuanto a salud oral, son la base de todo. Por otro lado, las revisiones son clave. Se pueden detectar problemas en fase inicial, cuando la solución necesaria es de menor envergadura que si el problema está más avanzado. No esperar a la aparición de síntomas es clave, anticiparse a los problemas.