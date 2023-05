Historia, intriga y poder: así es 'El folio 706', la primera novela de Felipe Buhigas

El escritor indaga sobre el misterio que rodea al 'Expediente Picasso' y los secretos de Estado de los años 20 El escritor Felipe Buhigas se introduce en el mundo de la literatura de la mano de 'El folio 706' (Editorial Tregolam). Ambientada en 1922, la primera novela del autor trata sobre la desaparición de una importante figura, el marqués de Parderrubias, cuyo afán era evitar la acción militar en el Protectorado de Marruecos, que acabó desembocando en el desastre de Annual.

Al enterarse de la noticia, el inspector Adolfo Fernández, el detective Eugenio Obregón y la periodista Mónica Adrio de los Mozos aúnan sus fuerzas para dar con su paradero. Pero un inesperado suceso cambiará el curso de la investigación y lo enfocará entonces en el folio 706, sustraído del Expediente Picasso. A partir de ese momento, un complejo entramado de intrigas políticas, intereses económicos y secretos de Estado comenzarán a salir a la luz poniendo en peligro la búsqueda de la verdad.

"El 'Expediente Picasso', con el que se investigó la causa del desastre de Annual, es el eje central de la novela. Se trata de un documento de un valor histórico excepcional que desató una tormenta política sin precedentes en aquella época. Algunos historiadores afirman que las discusiones en torno al expediente tuvieron mucho que ver con el golpe de Estado del general Primo de Rivera. Cuando me interesé por él, no pude encontrar una copia íntegra del mismo. Sencillamente una parte del documento no había llegado a nuestros días, y de ahí surgió la tentadora idea de especular con ese vacío. ¿Qué contenían aquellos folios que habían desaparecido? ¿A quiénes incomodan tanto?"

El autor da el nombre del famoso folio a su ópera prima para destapar de manera ficticia una red de secretos, mentiras y tensiones políticas hilada a la perfección.

Asimismo, sitúa el relato en un marco histórico y sociopolítico que explota al máximo para contextualizar cada una de las situaciones que aparecen en la historia, descubrir la verdadera naturaleza del poder y poner en duda todo lo que se conoce sobre él hasta el momento.

"Supongo que es verdad aquello de que 'el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente'. Y, cuando no existen o fallan los sistemas de fiscalización, la corrupción campa a sus anchas. Pasaba hace un siglo y, lamentablemente, sigue pasando hoy".

Felipe Buhigas consigue sumergir a los lectores en su obra con a un estilo que bien podría ser cinematográfico, una trama repleta de intriga y acción y una crítica a temas tan actuales como el feminismo, la corrupción y la libertad, todo ello acompañado de una buena dosis de misterio y, por qué no, una chispa de humor.

Esta novela no solo permitirá que las personas que se asomen a sus páginas disfruten de la lectura, sino que despertará el interés por una de las etapas más desconocidas de la historia de España, como lo fue la guerra del Rif, y puedan reflexionar y aprender más sobre ella.

"Es una pena que esta intensa relación de ambos países no sea objeto de estudio hoy en las escuelas. El Protectorado de Marruecos ocupaba hace un siglo un papel central en todos los debates de la sociedad española. Sinceramente creo que la guerra civil española termina por fagocitar gran parte de la historia del s. XX de nuestro país, haciendo que todo lo acontecido unas décadas antes apenas despierte interés".

Ciertamente, una propuesta novedosa e impactante que promete asentarse con fuerza en el panorama literario actual.

'El folio 706' ya está disponible en librerías.

Vídeos

«El folio 706», de Felipe Buhigas