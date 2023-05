Archiff, la plataforma que hace rentables los estudios de arquitectura

De la mano de referentes del sector como Alberto Campo Baeza, Belén Moneo, Pablo Bofill o Ramón Esteve, y de profesionales expertos en sus campos como Susana Lluna, Miguel Lozano, Maty Tchey o Paco Suay, el estudiante aprenderá las claves para gestionar y dirigir con éxito una empresa de diseño, propia o ajena Son muchos los profesionales creativos que se lanzan a emprender con sus propios estudios, pero no son tantos los que cuentan con los conocimientos necesarios para llevar el emprendimiento a buen puerto. Finanzas, ventas, propiedad intelectual, protección de datos, marca, etc. Un buen número de campos que deben atenderse para alcanzar el éxito y no morir en el intento.

Precisamente con el objetivo de subsanar estas carencias nace Archiff, curso para la gestión de estudios de diseño y arquitectura creado por Juan Ferrero, CEO de Ramón Esteve Estudio, y el emprendedor Jorge Sanchis, y que es el primer programa de la plataforma homónima. Ambos, Ferrero y Sanchis, conocen de primera mano las dificultades características del sector, concretamente, el desequilibrio entre las capacidades creativas y las capacidades relativas a la gestión y dirección de un estudio de arquitectura o diseño.

En ese sentido, señala Ferrero: "El principal problema cuando te enfrentas a crear un estudio desde cero, en solitario o con compañeros es que has aprendido a diseñar, tienes mucho talento creativo, tienes capacidad de desarrollar un proyecto de arquitectura, pero nadie te ha enseñado a montar un estudio. No tienes nociones acerca de cómo generar y relacionarte con los clientes, no sabes cómo vender, ni cómo contratar, y todo te resulta farragoso".

¿Qué se aprenderá con Archiff? En primer lugar, a ser más rentable con un estudio. Se aprenderá también a gestionar mejor aspectos clave de la empresa como son los honorarios, la marca, la reputación online, o la presencia en redes sociales. Se adquirirán conocimientos sobre contabilidad y finanzas que aportarán seguridad a la hora de hablar con asesores, o de legislaciones tan importantes como la de la propiedad intelectual. Archiff es además el único curso de sus características cuya formación se lleva a cabo de manera totalmente online.

El equipo que acompañará al estudiante de Archiff en su formación, uno de sus grandes atractivos, lo integran profesionales de reconocido prestigio, referentes en el sector a nivel nacional e internacional, de la talla de Alberto Campo Baeza, Pablo Bofill, Belén Moneo, Batlle i Roig o Ramón Esteve, y profesionales expertos en sus campos como Susana Lluna, Maty Tchey, Paco Suay, Miguel Lozano o Iván Sempere.

El sistema de Archiff, primer programa formativo online de la plataforma homónima, ha sido desarrollado pensando en la realidad laboral de un perfil profesional. De este modo, una vez adquirido el curso, este puede ser realizado siguiendo el orden de las unidades, que además de las lecciones, incluyen diferentes contenidos adicionales como vídeos o descargables, o bien directamente trabajando los temas que más se necesite reforzar.

Archiff ha irrumpido en el panorama de la formación para profesionales con el objetivo de atender una demanda real que sin embargo no se circunscribe a un ámbito local: según sus creadores, el programa, que inaugura un amplio proyecto de formación, aspira a llegar a generar una comunidad de usuarios procedentes de toda la esfera hispanoparlante.

Más información sobre Archiff en www.archiff.com