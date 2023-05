Teva publica su Informe de Progreso Medioambiental, Social y de Gobernanza (ESG) 2022

Teva lanzó 5 cinco programas de acceso a medicamentos en 2022, proporcionando tratamientos a personas que de otro modo no podrían permitírselos u obtenerlos. Su planta de producción de Zaragoza redujo el número de palés utilizados en un 10%, ahorrando 210 toneladas de cartón y 140 toneladas de madera, lo que equivale a unos 2.800 árboles. A nivel económico, Teva España tuvo influencia sobre 912 empleos directos y 1.821 indirectos en nuestro país y contribuyó con $171M al PIB español Teva, la compañía farmacéutica líder en medicamentos genéricos a nivel mundial y con una potente área de innovación, ha publicado su Informe de Progreso ESG de 2022, en el que se destacan los avances de la empresa en el ámbito medioambiental, social y de gobernanza. A través de su estrategia ESG, Teva aborda su compromiso con el medioambiente y la sociedad, permitiendo a la compañía crear valor a largo plazo y seguir mejorando la vida de los pacientes.

Mayor acceso a los medicamentos en todo el mundo. Teva puso en marcha cinco programas de acceso a medicamentos en 2022 (el 63% de su objetivo para 2025), proporcionando tratamientos a personas que de otro modo no podrían permitírselos u obtenerlos.

Minimizar el impacto medioambiental de sus operaciones. Teva redujo las emisiones absolutas de gases de efecto invernadero (GEI)de alcance 1 y 2 en un 24% (frente a 2019) y las remisiones totales de GEI de alcance 3 en un 12% (frente a 2020). Además, en la planta y centro logístico de Teva en Zaragoza llevaron a cabo una estrategia de "Vertido Cero" gracias a la cual se recicló el 100% del papel, cartón, madera, plástico y materiales metálicos de residuos no peligrosos.

Apoyar a proyectos sociales. Teva celebra ya en 12 países uno de sus proyectos sociales más destacados, losPremios Humanizando la Sanidad,que tienen como objetivo reconocer la labor de aquellas instituciones, públicas o privadas, que desarrollan proyectos e iniciativas solidarias que contribuyen a sobrellevar la difícil experiencia de la enfermedad, creando un ambiente más agradable y seguro para los pacientes y sus familias. Este año se celebrará en España la VIII edición de los galardones, premiando con 3.000 euros a 11 entidades ganadoras.

Contribuir a las economías y sistemas sanitarios. En el informe se incluye el impacto que tiene Teva España a nivel económico. Teva el año pasado tuvo influencia sobre 912 empleos directos y 1.821 indirectos en España. Además, contribuyó con $171M al PIB español. Estas son solo algunas de las acciones medioambientales, sociales y de gobernanza que Teva realizó en 2022 y seguirá trabajando como hasta ahora para lograr minimizar el impacto de sus operaciones en el planeta y poder seguir garantizando el acceso a medicamentos a los pacientes que los necesitan.

"En Teva creemos que, para garantizar la sostenibilidad de nuestra empresa, debemos actuar con responsabilidad y gestionar cuidadosamente nuestras operaciones y recursos. Nuestro Informe de Progreso ESG 2022 muestra nuestro enfoque estratégico en materia Medioambiental, Social y de Gobernanza. Hemos emitido bonos vinculados a la sostenibilidad (Sustainability Linked Bond -SLB) por un valor equivalente a 7.500 millones de dólares para mantenernos fieles a nuestros objetivos medioambientales y sociales, lo que convierte a Teva en el mayor emisor de SLB del sector farmacéutico", dijo Juan Carlos Conde, director general de Teva en España y Portugal.

Más detalles en el Informe de Progreso ESG 2022 de Teva.