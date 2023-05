Nace SECRETS Academy: la academia de inglés inclusiva y con un método único de pronunciación

La innovación y la inclusión se dan la mano en SECRETS Academy: un método que va a la vanguardia, totalmente inclusivo y donde todos podrán aprender inglés con una estrategia de aprendizaje y de pronunciación revolucionarios Elena Pérez, Profesora Asociada de la Universidad de León y fundadora de SECRETS Academy, es la orgullosa madre de Manuel, un niño de seis años con síndrome de Down. Este pequeño ha sido el motor que en diciembre del 2020 impulsó a su madre a desarrollar SECRETS of Pronunciation, una plataforma digital de aprendizaje donde personas con Asperger, discapacidad intelectual, dislexia, discapacidad visual grave, altas capacidades, etc., encontrarán un espacio que se adapta a sus necesidades con un método natural, totalmente inclusivo y diferente de aprender inglés.

La metodología de SECRETS Academy está totalmente adaptada para cualquier persona, ya que se basa en el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), que acompaña de manera eficaz a personas que tienen más memoria visual, auditiva o táctil y usa recursos que se comprometen con el Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030: "Garantizar una educación inclusiva y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje para todos".

En palabras de la fundadora, Elena Pérez, "nuestro método hace que todos los alumnos trabajen en equipo, se expresen y se impliquen; fomentamos en todo momento la autocorrección y eliminamos toda explicación superflua; además, la metodología se ajusta a sus necesidades con reglas mnemotécnicas específicas y, si es necesario para el proceso de aprendizaje, contactamos con familiares, otros profesionales o con la asociación de referencia a la que pertenezcan". La información es la llave para adaptarse al alumno (y nunca viceversa) y que todos aprendan en un entorno afectivo, donde se promueve el respeto, la confianza y la cooperación.

El éxito del método está siendo tal que, desde mayo del 2021, numerosos docentes de infantil, primaria, secundaria, Escuelas Oficiales y universidad han asistido a cursos de formación impartidos por la propia Elena Pérez para enseñar y aplicar el método en sus clases.

Para más información: www.secretsacademy.es Y https://www.youtube.com/@secretsofpronunciation

Vídeos

