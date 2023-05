Las ventajas de la terapia EMDR, con Ethos Psicólogos

Existen personas que, al recordar situaciones como accidentes, peleas, enfermedades, abusos o maltrato durante la infancia, entre muchos otros traumas, experimentan las mismas sensaciones emocionales o corporales que en el momento en el que sucedieron, sufriendo un desequilibrio físico y psíquico que les impide procesar esos eventos pasados y llevar una vida emocionalmente estable. En este aspecto, la terapia EMDR es uno de los procedimientos más rápidos y efectivos para tratar este tipo de casos, por lo que quienes se encuentren atravesando algún tipo de trauma pueden consultar con los especialistas de Ethos Psicólogos, quienes abordan los problemas de sus pacientes a través de esta técnica.

¿En qué consiste la terapia EMDR? Descubierta por la psicóloga norteamericana Dra. Francine Shapiro, la terapia EMDR (del inglés Eye Movement Desensitization and Reprocessing) es una técnica que se basa en el principio de la desensibilización y reprocesamiento por los movimientos oculares para lograr una estabilidad emocional duradera en casos en los que se produjo un mal procesamiento de la información de eventos pasados. Al respecto, la investigadora encontró una correspondencia entre los movimientos oculares voluntarios y la disminución en la intensidad de la angustia generada por los pensamientos negativos.

De esta manera, este método sirve para ayudar a que las personas que han atravesado experiencias traumáticas que no han sido asimiladas por el cerebro de forma natural, ya que por medio de diferentes elementos como la estimulación bilateral visual, táctil o auditiva, se produce un estado fisiológico que facilita el procesamiento de la información. Así, es posible favorecer la resolución de los traumas y eliminar los síntomas que producen, como la ansiedad, depresión, flashbacks o falta de autoestima, entre otros.

Ethos Psicólogos, especialistas en terapia EMDR La terapia EMDR es un procedimiento no invasivo por medio del cual los pacientes podrán notar efectos positivos en pocas sesiones, puesto que aborda la parte emocional del trauma, ayudando al cerebro a procesar el suceso de forma adaptativa. En este sentido, el equipo de profesionales de Ethos Psicólogos cuenta con una vasta experiencia y formación para ofrecer a sus pacientes una intervención terapéutica individual o grupal que permita solucionar sus problemas de forma efectiva.

Para ello, se abordan los casos mediante métodos de evaluación y tratamiento de alta eficacia empírica, como la terapia EMDR, en la cual se busca que el movimiento ocular active el nervio parasimpático del sistema nervioso autónomo, logrando una sensación de relajación física y mental a corto plazo, hasta transformar el trauma en un recuerdo neutro.

Accediendo a la página web de Ethos Psicólogos, los interesados podrán informarse sobre las diferentes terapias disponibles, además de poder reservar una cita con los psicólogos del equipo.