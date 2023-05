El agua mineral natural de alta calidad de Acquajet, una opción para una hidratación saludable en España

El consumo diario de agua mineral natural constituye un hábito de vida saludable recomendado por diversos expertos en salud y nutrición.

Esto se debe a que el cuerpo humano está compuesto aproximadamente por un 70% de agua y a las propiedades orgánicas que aportan algunos minerales como el calcio, magnesio o sodio.

Gracias a su origen en fuentes subterráneas está libre de cualquier contaminación. No obstante, los estrictos estándares sanitarios hoy demandan un envasado de extrema asepsia para preservar su pureza original.

En este marco, emerge la calidad certificada del agua mineral natural que la empresa Acquajet distribuye en España para empresas y domicilios.

Una hidratación equilibrada y saludable de la mano de Acquajet La composición del agua mineral natural contiene algunas propiedades minerales y oligoelementos que están indicados para conseguir una hidratación adecuada, dentro de hábitos que combinen una dieta variada y equilibrada con un estilo de vida saludable.

Actualmente, el agua mineral es uno de los productos más sujetos a regulaciones – en materia de seguridad y certificación alimentaria – junto con los alimentos infantiles. Este es uno de los motivos por los cuales resulta tan recomendada por los expertos.

Según el Instituto de Investigación Agua y Salud, existen características primarias que la definen como un producto único y de alta calidad que asegura una hidratación sana.

En primer lugar, el agua es envasada a pie del manantial con un proceso de embotellamiento protegido de cualquier contacto con el exterior para mantener su pureza original. No requiere de ningún tipo de tratamiento químico o biológico para ser consumida y su origen subterráneo garantiza que esté libre de cualquier agente contaminante.

Otra característica es que la composición en minerales (calcio, magnesio o sodio) del líquido y sus propiedades saludables se mantienen inalterables en el tiempo. Además, no posee calorías por lo que se transforma en una bebida ideal para llevar una dieta equilibrada.

Partiendo de que no existen dos aguas minerales iguales, gracias al etiquetado también es posible identificar el agua que se bebe para escoger la que mejor se adapte a los gustos y necesidades.

Agua mineral natural de manantial para domicilios y empresas La compañía sevillana Acquajet comercializa en España un agua mineral natural equilibrada y envasada bajo estrictos controles de calidad y en cumplimiento de legislaciones vigentes. El líquido es obtenido a través de seis manantiales que poseen diversas características en cuanto a la composición de minerales.

El servicio principal de la firma consiste en distribución de dispensadores de agua fría y caliente para ámbitos domiciliarios y empresariales.

También trabajan con fuentes sostenibles de agua purificada conectadas a la red mediante máquinas de filtración y ósmosis que reducen la huella de carbono y ahorran en el consumo.

El equipo especialista de la empresa brinda a los usuarios una serie de facilidades en instalación y reparto gratuito, servicio de higienización de equipos, facturación electrónica, una aplicación móvil para realizar pedidos y un asesoramiento constante.

Con el aval de 25 años de experiencia, el producto de Acquajet encarna una de las formas más seguras y sostenibles de hidratación saludable para empleados y clientes.