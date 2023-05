Los baremos de salud mental en España, de la mano de Ohana Psicología

A lo largo de los últimos años, la salud mental en España se ha deteriorado significativamente. Esto no se debe solo a ritmo de vida acelerado, el desempleo, la crisis económica, la sobreexposición en redes sociales o el confinamiento, sino también a que el acceso a los tratamientos clínicos es limitado, con disponibilidad de 6 profesionales en psicología por cada 100 mil habitantes, mientras que en la UE son 18 expertos, de acuerdo con la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

En este contexto, el gabinete de psicología Ohana Psicología destaca por ofrecer acompañamiento profesional personalizado a adultos, adolescentes, niños, parejas y familias, ampliando su cobertura en diferentes zonas de Madrid, como Canillejas, Piovera, Alcañiz, Hortaleza, Paracuellos de Jarama, Rejas y Alameda de Osuna, además de atender a la población que no cuenta con posibilidades de movilización en la capital, a través del consultorio online.

Los baremos de bienestar social a día de hoy El Informe Anual del Sistema Nacional de Salud indica que 3 de cada 10 españoles sufren afecciones relacionadas con la salud mental. En particular, 3 millones de habitantes han sido diagnosticados con depresión, convirtiéndose en la enfermedad más recurrente y con la urgencia de ser tratada mediante terapia, según informe de la Fundación de Medicamentos y Productos Sanitarios (Fundamed) en 2021.

Con este panorama, Ohana ofrece un personal experimentado y capacitado para el manejo de patologías y condiciones en distintas poblaciones y con necesidades específicas, como dificultades de comportamiento, problemas de conducta, estado de ánimo, ansiedad, ataques de pánico, fobias, estrés, obsesiones, manías, autoestima, adicciones, trastornos alimenticios, bullying, etc.

Entre los servicios más demandados, se encuentra la psicología infantil, por la importancia que reviste la niñez en la determinación de la personalidad y porque se trata de una etapa en la que se definen los traumas con consecuencias en la edad adulta. Por su parte, el centro terapéutico amplía su espectro de atención a los adolescentes que experimentan importantes cambios hormonales, físicos y emocionales; construyen su identidad y buscan autonomía constante por medio de conductas de rebeldía y salidas de control. Asimismo, los adultos que comienzan a enfrentarse a crisis económicas profundas, conflictos de pareja, separaciones, duelos, construcción del proyecto de vida, entre otros, también reciben psicoterapia con todos los componentes clínicos que les permita mejorar la calidad de vida.

Consulta neuropsicológica La consulta integral de Ohana se extiende al manejo de procesos mentales como la memoria, el lenguaje, la percepción, las praxias, las funciones ejecutivas y los trastornos del desarrollo, con evaluaciones que permiten diagnosticar dDéficit de Atención con y sin hiperactividad (TDA/TDAH), dislexia, disgrafía, altas capacidades y aprendizajes no verbales.

Para la solicitud de citas, los usuarios tienen a su disposición un formulario de contacto en el portal, vía telefónica, por correo electrónico o presencialmente, en las oficinas principales ubicadas en Barajas.