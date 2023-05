LEX 4Web, la innovadora solución que integra ciberseguridad y protección infantil de última generación

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha identificado un importante desafío: protección de los niños durante su navegación en internet. Según este organismo internacional, se estima que cada medio segundo un niño se conecta por primera vez al mundo virtual a nivel global, y esta tendencia se observa cada vez a una edad más temprana.

Los expertos de LEX Program destacan que esta realidad mantiene en alerta a las empresas que gestionan sitios web en todo el mundo. Por lo tanto, ofrecer protección infantil se posiciona como uno de los 3 principios fundamentales de sus plataformas de protección de la privacidad (Privacy Protection Platform).

Una solución con excelentes estándares de protección infantil La respuesta de Lex Program ante la preocupación de las empresas por la protección infantil durante la interacción con sitios web se materializa en su producto LEX 4Web. Los expertos de esta firma, con presencia en España y Estados Unidos, explican que se trata de un banner de cookies que cumple con los estándares de "website privacy compliance".

Esta versión de última generación es la primera en su categoría que combina medidas de ciberseguridad y protección infantil. Está diseñada específicamente para proporcionar a los usuarios las herramientas necesarias para salvaguardar la privacidad de los niños. Los desarrolladores aseguran que este recurso ha sido evaluado de manera independiente por organizaciones que han comprobado su efectividad.

LEX Program afirma que las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPAS) consideran a LEX 4Web como la solución de protección infantil más segura. No solo protege la navegación de cookies y scripts inapropiados para los más pequeños, sino que también impide o restringe significativamente el acceso directo de los niños a páginas relacionadas con tabaco, comida chatarra, alcohol, armas, juegos y contenido sexual.

¿Cuáles son las características de LEX 4Web? Al consultárseles sobre las características de este producto, el equipo de LEX Program sostiene LEX 4Web se basa en 3 principios. El primero de ellos es el vinculado con la protección infantil mencionado arriba, mientras que el segundo es dar poder al usuario. Por último, el tercer principio es garantizar la privacidad de los datos, sobre todo cuando estos involucran a menores.

LEX 4Web es una herramienta que ofrece una actualización dinámica de la edad de acceso acorde a las políticas de protección infantil internacional. En estos momentos, las industrias del porno, alcohol y juego ya se han interesado para incorporarlo en sus páginas web con una wallet de ciberseguridad y que garantiza el anonimato del usuario. Así mismo, cumple con los requerimientos de los navegadores de los usuarios.

Por otro lado, esta herramienta es compatible con las plataformas web más usadas en el mundo como por ejemplo PrestaShop, WordPress o Wix, entre otras. Algo muy importante que destaca el personal de LEX Program es que su producto es una aliada segura de la página. Advierten que el 99 % de los banners de consentimiento que se ofrecen en el mercado no cumplen con las leyes vigentes.