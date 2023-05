Transformación digital en empresas de la mano de Link Formación Profesional

La transformación digital para las empresas hace referencia al proceso de incorporar tecnologías digitales en todas las áreas de la empresa para mejorar la eficiencia, la agilidad y la capacidad de adaptación a los cambios del mercado y las necesidades de los clientes. El trabajo publicado por el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (ONTSI) “Digitalización de las Pymes 2021”, reveló la brecha significativa de digitalización que existe entre grandes empresas y las pymes. Durante el 2021, las microempresas han logrado recortar la distancia en algunos sectores, de modo que el 78,2 % ya tiene acceso a internet. Sin embargo, aún existe un importante porcentaje de empresas que no se han adaptado al ecosistema digital, quedando en desventaja en comparación con el resto. En respuesta a esta realidad, Link Formación Profesional propone fomentar la formación de Agentes para la Transformación Digital.

La importancia de la transformación digital Las empresas que se adaptan rápidamente a los cambios tecnológicos tienen una ventaja competitiva sobre las que no lo hacen. En este sentido, la transformación digital, hoy en día, es un factor fundamental para las empresas en España debido al impacto que la tecnología ha tenido en los modelos de negocio y en la forma en que los consumidores interactúan con las empresas.

Modelos de negocio que ya están digitalizados disfrutan de beneficios significativos, como una mayor eficiencia operativa, una mejor toma de decisiones basadas en datos, mayor flexibilidad y agilidad en la gestión de los procesos empresariales y la capacidad de llegar a una audiencia global a través de canales digitales. Además, están mejor posicionadas para innovar y adaptarse a los cambios del mercado, con mayores posibilidades de crecimiento.

Por otro lado, las empresas que aún no se han digitalizado corren el riesgo de quedar rezagadas en el mercado y perder cuota de mercado. Estas empresas pueden enfrentar dificultades para atraer y retener talentos y pueden estar limitadas en cuanto a su capacidad para competir en una economía global cada vez más digital.

El fomento a la transformación digital de la mano de Link Formación Profesional La firma de capacitación y consultoría de la Formación Profesional para el Empleo en la Comunidad Valenciana, Link Formación Profesional, ha lanzado el programa Generación Digital – Agentes del Cambio. Se trata de un nuevo programa de formación y empleo que busca preparar a personas trabajadoras o desempleadas para que se conviertan en agentes digitalizadores y ayuden a las empresas a adaptarse al entorno de la digitalización.

De esta manera, se mejorarán las habilidades y conocimientos profesionales de los participantes a través de un curso de 150 horas, con el objetivo de que las empresas consigan realizar la transformación digital, de la mano de los agentes digitalizadores.

Además de impulsar la empleabilidad, Link Formación Profesional colabora con el desarrollo del Plan de Transformación Digital de las pymes. De esta forma, las pequeñas y medianas empresas recibirán una financiación de 20.000 euros para contratar a los participantes del Programa Agente del Cambio a tiempo completo y de forma indefinida, para llevar a cabo la transformación digital.