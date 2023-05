¿Dónde disfrutar de música en vivo? Las opciones de LinkMusic

Para los amantes de la música, una de las actividades que más se disfrutan es poder escuchar música en vivo de sus artistas favoritos. Ahora mismo hay varias plataformas en las que se puede escuchar música en streaming. Sin embargo, es difícil encontrar en ellas a algunos artistas, sobre todo a músicos locales que están comenzando su carrera, pero que ya cuentan con un notable grupo de fans.

Actualmente, hay una plataforma que no solo impulsa los nuevos talentos, sino que además permite a las personas disfrutar de música en vivo de sus artistas favoritos y en algunas de las mejores salas de España. Esta plataforma es LinkMusic.

Conectando a músicos y a amantes de la música LinkMusic es una plataforma cuya finalidad principal consiste precisamente en conectar a músicos y a amantes de la música en todo el mundo. Por medio de ella, los artistas encontrarán una variedad de herramientas que les permitirán compartir y promocionar su música, conocer a otros músicos y conectar con fans y con algunas de las principales salas de España. Pero, por otra parte, también proporciona a los fans la posibilidad de disfrutar de buena música en streaming de todos los géneros y cualquier artista, en cualquier momento que lo desee. Así mismo, ofrece a los amantes de la música la posibilidad de escuchar música en vivo no solo del artista que más le guste, sino también de nuevas bandas y músicos con una prometedora carrera emergente. En otras palabras, podrán fácilmente explorar nuevos artistas, nuevas canciones y géneros de todo el mundo para disfrutarlos en vivo, todo a través de una misma plataforma.

Servicios para salas Quien tenga una sala donde desee tener música en vivo y quiera aprovechar las ventajas que ofrece LinkMusic, también pude hacerlo a través de su plataforma. Y es que LinkMusic les ofrece la posibilidad de crear un perfil profesional. De esta manera no solo se da una imagen más profesional ante artistas y fans, sino que además se amplía el alcance de la misma. Por otro lado, a través de un perfil profesional se pueden publicar y compartir los conciertos que allí se realicen, los cuales además se agendarán en otras webs colaboradoras de la plataforma. También se podrá interactuar de manera directa con músicos y ofrecer oportunidades a aquellos que se ajusten al perfil de la sala.

En definitiva, quienes deseen disfrutar de buena música en vivo, y quienes deseen ser la sede de conciertos en vivo de artistas de diferentes partes del mundo, pueden hacerlo a través de las herramientas y posibilidades que ofrece la plataforma LinkMusic. Ahora mismo cuenta también con una app, disponible para la descarga gratuita en Android e iOS.