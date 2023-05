Patricia Castillo, protagonista de la deslumbrante presentación de la colección 2023 de Philippe Shangti en Saint-Tropez

Saint-Tropez, uno de los destinos más exclusivos de la Riviera Francesa, se convirtió en el escenario de un evento sin igual en el mundo del arte. Patricia Castillo, una influyente personalidad española residente en Andorra, fue una de las invitadas en la presentación de la esperada colección 2023 de Philippe Shangti.

La destacada figura de Patricia Castillo Patricia Castillo ha ganado reconocimiento como una destacada influencer en el ámbito de las redes sociales. Su estilo único y su capacidad para captar las últimas tendencias la han convertido en una figura influyente en las redes sociales. Con más de 200 mil seguidores en Instagram y 100 mil en Twitter, Patricia Castillo se ha posicionado como una de las influencers más prometedoras del año 2023.

Residente de Andorra, fue en este país donde Patricia Castillo tuvo la oportunidad de conocer a Philippe Shangti, un talentoso artista contemporáneo francés. Su relación ha florecido desde entonces, y ambos han colaborado en varios proyectos exitosos.

La nueva colección Seven de Philippe Shangti La colección 2023 de Philippe Shangti lleva por nombre Seven, haciendo referencia a los siete pecados capitales. Esta impresionante colección combina el lujo y la figura femenina con elementos artísticos únicos, creando una fusión sorprendente.

Patricia Castillo tuvo el honor de participar en dos de los cinco cuadros presentados durante el evento. Ella representó la lujuria y el orgullo, capturando la esencia de estas emociones a través de su presencia y estilo cautivador.

La presentación en Saint-Tropez La presentación de la colección Seven se llevó a cabo en el exclusivo restaurante Ópera de Saint-Tropez, propiedad del propio Philippe Shangti. Este lugar elegante y sofisticado sirvió como escenario perfecto para realzar la belleza y la creatividad de las obras.

El evento en Saint-Tropez, celebrado en el mes de abril, se convirtió en el centro de atención de la industria del arte. Personalidades influyentes, expertos en moda y amantes del lujo se dieron cita para presenciar la revelación de esta colección revolucionaria.

La asistencia de Patricia Castillo no solo añadió glamour y prestigio al evento, sino que también generó interés en los medios de comunicación y en las redes sociales. Sus seguidores, ansiosos por conocer cada detalle de su participación en la presentación, siguieron de cerca sus publicaciones en Instagram, lo que contribuyó a la amplia difusión del evento en línea.

Philippe Shangti, artista y creador excepcional Philippe Shangti es un reconocido artista contemporáneo de origen francés, conocido por su talento y su enfoque único en sus obras de arte y fotografías exclusivas. Su estilo vanguardista y su visión creativa han conquistado a críticos y amantes del arte en todo el mundo.