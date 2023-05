Idital recalca la importancia de la implementación de una estrategia de posicionamiento SEO

El posicionamiento SEO (natural u orgánico) se ha consolidado como una de las estrategias de marketing digital más rentables para conseguir una visibilidad óptima en Internet. A medida que los motores de búsqueda cambian sus algoritmos, las técnicas SEO también han cambiado para adaptarse a los mismos y potenciar los resultados ofrecidos a las marcas. Idital es una agencia SEO y de marketing digital que ha operado durante más de 10 años en el sector para ayudar a los negocios a crecer en Internet. Sus soluciones de posicionamiento orgánico incluyen consultoría, auditoría y SEO local para pequeñas empresas.

Soluciones de posicionamiento SEO, por Idital La agencia SEO Idital ofrece a las empresas la posibilidad de mejorar sus posiciones en la web mediante la implementación de diferentes técnicas profesionales. Estas técnicas o soluciones están pensadas para aumentar la visibilidad de una página web, incrementar el número de clientes potenciales o de leads y potenciar la calidad del tráfico de usuarios. Esto último hace referencia a la atracción de personas que realmente están interesadas en comprar los productos o servicios ofrecidos, ya que se trata de un posicionamiento natural (no pago). Entre las técnicas más destacadas se pueden mencionar la auditoría SEO, SEO On Page, planificación de contenidos, linkbuilding, análisis de datos y envío de estadísticas. La auditoría permite conocer el estado y configuración actual de una web con relación a su posicionamiento en Internet. En la planificación de contenidos se busca responder a los intereses de los usuarios y en el On Page corregir los diversos errores de la plataforma. Es importante mencionar que, para potenciar esta planificación de contenidos, se utiliza el análisis de datos y las estadísticas arrojadas por seguimiento.

Consultoría y auditoría SEO profesional La consultoría SEO es un paso fundamental antes de implementar cualquier estrategia de posicionamiento orgánico, ya que en esta se evalúan elementos clave como los competidores, keywords y la estrategia de contenidos. En este tipo de consultoría lo primero es realizar una auditoría SEO, la cual permite conocer la posición actual de una web en Internet. La información arrojada por dicha auditoría hace que sea mucho más sencillo desarrollar una estrategia de posicionamiento altamente eficaz. El equipo de especialistas SEO de Idital incluye en sus auditorías el análisis de las páginas indexadas (indexabilidad), evaluación de la arquitectura web y del CTR. De igual forma, estos estudian la experiencia de usuario que ofrece la página web de sus contratistas, el contenido, las palabras clave utilizadas, la velocidad de carga y rendimiento y los elementos técnicos de código utilizados. Tras todo el análisis mencionado resulta más sencillo para Idital hacer una búsqueda de keywords más precisa, saber cómo superar a la competencia y generar una estrategia de contenido optimizada.

Las estrategias de posicionamiento SEO propuestas por Idital aumentan la reputación online, tráfico de usuarios y ventas de un negocio de forma considerable. De igual manera, estas potencian las búsquedas locales e internacionales para cualquier sector, incluyendo la aparición optimizada en Google Maps.