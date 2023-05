Replicalia posee algunas de las mejores prácticas de copias de seguridad

La tecnología se ha convertido en uno de los pilares de la civilización, siendo cada vez más utilizada en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana. Su crecimiento exponencial no solamente generó aspectos positivos, sino que también provocó un importante aumento de casos de ciberdelincuencia, creando un contexto en el que las empresas sufren el robo de datos e información confidencial.

Con el objetivo de transformar esta realidad, la empresa Replicalia se ocupa de brindar un servicio con algunas de las mejores prácticas de copias de seguridad para reducir la cantidad de ciberataques, teniendo como bandera la tecnología BaaS Veeam Backup & Replication, que busca garantizar los backups de servidores virtuales, servidores físicos y estaciones de trabajo.

La tecnología BaaS Veeam como herramienta para protegerse de la ciberdelincuencia A través de la tecnología BaaS Veeam de Replicalia las empresas obtienen una retención ilimitada, es decir, disponen de la capacidad suficiente para modificar el periodo de retención de varias copias durante la prestación del servicio sin límites. Además, el backup que genera esta herramienta permite elegir entre diferentes tipos de compresión y aprovechar los beneficios que surgen de la deduplicación en origen y destino.

Por otra parte, proporciona visibilidad completa y un control adecuado. Los equipos de trabajo tienen la posibilidad de acceder y recuperar datos en repositorios de backup que se encuentran alojados directamente en la consola de backup, supervisar el consumo del repositorio cloud y recibir recordatorios.

Otra de las ventajas de estas prácticas de copias de seguridad se observa en lo que se conoce como cifrado end-to-end. Se trata de una solución que cifra todos los datos de una compañía en el origen, es decir antes de que se alejen del perímetro de la red.

Este abordaje integral que se busca impulsar mediante la tecnología BaaS Veeam Backup & Replication representa una de las opciones más elegidas por las empresas que desean reducir a cero los ciberataques que sufren, un problema que no para de crecer en el mundo digital.

La necesidad de utilizar algunas de las mejores copias de seguridad ante los ciberataques En un contexto donde es cada vez más frecuente que las empresas, marcas y negocios sufran distintos tipos de ciberataques, reflejados en el robo de datos e información precisa que perjudican el normal desarrollo de una compañía, disponer de estrategias que permitan combatir estas situaciones resulta fundamental.

Una de las formas más efectivas de revertir el avance de la ciberdelincuencia es incorporando copias de seguridad. Gracias a este mecanismo las empresas consiguen fortalecer su sistema de seguridad debido a que la información sensible se almacena en espacios estables y sin riesgos.

Desde Replicalia, la empresa que tiene como director a Mario Puig, se ocupan de elaborar y planificar copias de seguridad avaladas por la Unión Europea, respetando la privacidad y garantizando la máxima seguridad mediante las nuevas leyes GDPR.

Las soluciones de backup y disaster recovery que brindan desde la empresa se abonan en función del tiempo de uso de la plataforma, una metodología que promueve el equilibrio financiero y el crecimiento continuo.