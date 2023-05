La persona menos pensada podría estar acosando a un hijo por teléfono

La vida de una familia española se convirtió en un auténtico infierno cuando comenzaron a recibir llamadas anónimas con número oculto, que acosaban a su hijo menor de edad. La persona al otro lado de la línea no solo lo increpaba y amenazaba constantemente, sino que utilizaba la voz de su propia madre, lo que generó una gran preocupación y desconcierto en el seno familiar.

La madre no podía creer lo que estaba escuchando al descolgar el teléfono con su hijo. Cada vez que sonaba el teléfono, el corazón se le aceleraba de tal manera que temía lo peor. La tensión en la casa era palpable y la incertidumbre constante comenzaba a pasar factura en la salud psicológica y emocional de todos los miembros de la familia. ¿Quién era el acosador que se atrevía a amenazar a su hijo usando su propia voz?

La familia intentó todo lo que estuvo a su alcance para descubrir al acosador telefónico, pero las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tienen un protocolo que en “estos casos” es lento. Fue entonces cuando decidió buscar ayuda y contactó con la empresa sequieneres.es, especializada en peritaje informático y localización de números ocultos.

sequieneres.es, expertos en localización de números ocultos Los expertos de sequieneres.es, comenzaron a trabajar en el caso y gracias a su software, único en España, pudieron descubrir rápidamente el número que estaba detrás de llamadas con número oculto.

Lo más sorprendente de todo, fue descubrir que el número oculto pertenecía a la expareja sentimental de la madre, quien había utilizado una Inteligencia Artificial para clonar la voz de la progenitora y hacerse pasar por ella en las amenazas al menor, para tratar así, de incriminarla y confundir a la policía. La familia no podía dar crédito a lo que había sucedido. ¿Cómo alguien podía llegar a utilizar la tecnología para causar tanto dolor y sufrimiento?

La empresa sequieneres.es, dirigida por D. Ángel González, CEO de GlobátiKa Peritos Informáticos, a través de sus servicios especializados, pudo localizar, grabar y certificar las llamadas procedentes del número oculto desde el momento en el que se contrata. Esta prueba pericial informática facilita la labor de la policía para poner fin a estas amenazas y perseguir a la persona responsable.

Este caso es un ejemplo más de cómo la tecnología puede ser utilizada para cometer delitos y a su vez, el peritaje informático se convierte en una herramienta clave para la investigación y persecución de estos casos. Gracias a la labor de empresas como sequieneres.es, se pueden proteger los derechos y la seguridad de las personas, especialmente de los más vulnerables, como es el caso de los menores de edad. La familia pudo respirar aliviada cuando pudo tomar medidas legales dirigidas a esta persona.