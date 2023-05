La diversidad gastronómica forma parte de las mezclas culturales del mundo y Madrid siempre ha sido sinónimo de diversidad. En ese sentido, hoy en día se pueden encontrar unos de los mejores chilaquiles de Madrid en Malacopa, un restaurante digital que promueve la comida callejera mexicana en Madrid.

La auténtica comida mexicana está a solo un clic de distancia de los hogares madrileños. Aunque ofrecen varios platos mexicanos, son sus particulares chilaquiles los que han ganado una fuerte posición en el mercado gastronómico. Por lo tanto, hoy en Madrid surgen preguntas como: ¿Qué son los chilaquiles? ¿Cuál es su relación con la resaca? ¿Qué es U?

Unos de los mejores chilaquiles de Madrid en Malacopa Para los que no lo tienen aún claro, los chilaquiles es un platillo hecho con totopos de maíz fritos, salsa casera (Malacopa tiene una amplia variedad que van desde las que no pican, como la salsa roja, a las que solo son para valientes y atrevidos como la salsa brava), alguna proteína como pollo, ternera o huevo; lechuga, nata agria, queso fresco, cilantro y cebolla. La salsa junto con todos los demás ingredientes, hace que el platillo tenga un sabor inigualable. Algunas recomendaciones son: Chilaquiles con pollo crujiente en salsa roja, Chilaquiles con cochinita pibil o los famosos Chilaquiles rotos, con dos huevos fritos puestos sobre una cama de chorizo a la plancha.

Al parecer, lo más llamativo de Malacopa, además de sus deliciosos Chilaquiles, es su peculiar concepto. Sus dueños se autodenominan "rebeldes con causa" y buscan mitigar las consecuencias de una noche de copas a través de sus platos mexicanos. Los chilaquiles, en particular, son conocidos por aliviar los síntomas de la resaca y también tienen propiedades preventivas, ya que parecen preparar el cuerpo para una noche de celebración. Es precisamente por estas "virtudes" que existe una conexión entre los chilaquiles y la resaca. En concreto, los chilaquiles son ricos en carbohidratos y proteína, lo que proporciona al cuerpo una buena dosis de bienestar y energía al consumirlos. Los minerales, la fibra y las vitaminas presentes en ellos desempeñan su función al regular los niveles de azúcar en sangre, lo cual es realmente beneficioso para combatir la resaca.

Malacopa junta gastronomía y diversión Por el momento, Malacopa no cuenta con un restaurante físico, por lo que solo operan en formato de entrega a domicilio. Sin embargo, si las personas desean recoger sus pedidos personalmente, pueden hacerlo en C. de Zabaleta, 1, en Madrid. Además, para mayor comodidad, están disponibles en las plataformas de UberEats, Just Eat y Glovo.

Esta peculiar iniciativa también ofrece servicios de aperitivos para eventos y cuenta con un menú que incluye tacos, quesadillas, diversas opciones para disfrutar de los chilaquiles.