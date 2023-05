La micropigmentación capilar, y Aldemar Campos

La pérdida de cabello puede presentarse progresivamente. Esto sucede debido a diferentes factores, como lo son los cambios hormonales, estrés, radioterapia, envejecimiento, alopecia, entre otras causas.

Afortunadamente, en la actualidad, existen especialistas de micropigmentación capilar en Madrid, que han ayudado a miles de madrileños a recuperar su aspecto físico y seguridad en sí mismos al mejorar la apariencia de su cabello.

Uno de estos profesionales de la estética capilar es Aldemar Campos, una joven promesa reconocida a nivel nacional e internacional por su influencia en el desarrollo de esta técnica.

Todo sobre la micropigmentación capilar Es un tratamiento estético (no quirúrgico) similar al tatuaje, cuyo objetivo es crear un efecto de crecimiento en el cabello. El mismo tiene una duración de 2 a 4 horas y consiste en depositar pequeñas cantidades de pigmentos en la capa superficial de la dermis del cuero cabelludo, simulando la presencia de pelo.

Esta técnica es cada vez más popular entre las personas que tienen pérdida de cabello o una enfermedad precedente, como lo es la alopecia areata. No obstante, también lo utilizan aquellas personas que quieren un aspecto de mayor densidad en su cabello, que buscan ocultar pequeños desperfectos en zonas de cabello corto o cubrir áreas cicatrizadas, donde ya no crece cabello.

La micropigmentación capilar busca combatir o al menos disimular la falta de pelo, por lo que es una alternativa efectiva para los que desean resultados inmediatos y más rentables que otros tratamientos, los cuales son conocidos por su elevado coste, como lo es el trasplante capilar.

Asimismo, frente a esta variedad de alternativas, son los especialistas en estética capilar y dermatólogos los que decidirán cuál es el tratamiento más adecuado según la necesidad o condición de cada paciente.

¿Dónde realizarse una micropigmentación capilar en Madrid? Los sistemas de camuflaje son cada vez más presentes en el sector de la estética. Por ende, no es de sorprender que se sumen cada vez más especialistas en esta técnica novedosa.

No obstante, son pocos los que cuentan con la trayectoria y reconocimiento mundial que tiene Aldemar Campos, un especialista certificado para hacer tratamientos de micropigmentación capilar en Europa y América.

Actualmente, el especialista realiza tratamientos de micropigmentación capilar en Madrid a través de su centro ubicado en una de las zonas más emblemáticas de la ciudad, característico por sus modernas instalaciones y trato exclusivo.

Para el presente año, son más de 7.000 los clientes a los que Campos les ha transformado sus vidas, mediante este procedimiento completamente indoloro, no quirúrgico y con un corto periodo de recuperación.

El profesional, antes de llevar a cabo el tratamiento, realiza una valoración previa para explicarles a sus pacientes en qué consiste la técnica, qué herramientas utiliza, y por supuesto, escuchar sus objetivos para luego hacerles un diseño evaluando sus necesidades.