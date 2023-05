Clínica Ponce de León explica las razones por las que un tratamiento de ortodoncia podría no funcionar

La ortodoncia es uno de los tratamientos más solicitados en las clínicas debido a la gran popularidad que la estética dental ha adquirido a lo largo de los últimos años. La amplia oferta de tratamientos ha hecho que estos sean cada vez más baratos, pero también ha provocado que cada vez haya más casos de tratamientos de ortodoncia que no funcionan exitosamente En los últimos años, ha habido un aumento en la popularidad de los tratamientos de ortodoncia low cost, que prometen corregir la posición de los dientes a un precio más accesible. Sin embargo, algunos de estos tratamientos son de mala calidad y no son llevados a cabo por ortodoncistas, lo que puede resultar en problemas graves de salud dental. Es importante tener en cuenta que la calidad del tratamiento de ortodoncia no debería comprometerse por el precio, y se debe buscar siempre un profesional de confianza y con experiencia en el área.

Desde su amplia experiencia, Clínica de Ortodoncia Ponce de León explica que, existen varias razones por las cuales un tratamiento de ortodoncia podría no funcionar:

Cuando un paciente inicia el tratamiento de ortodoncia debe tener las encías y el hueso completamente sanos. Por tanto, en pacientes con gingivitis que necesitaran usar alineadores, primero se debería abordar el problema de las encías y, una vez controlado, se iniciaría el tratamiento ortodóntico. Así pues, nunca debe iniciarse un tratamiento de este tipo si existe un problema previo de encías ya que se corre el riesgo de perder hueso y en consecuencia, la inserción del diente.

En algunos casos, la anatomía dental del paciente puede hacer que el tratamiento de ortodoncia sea más complejo. Por ejemplo, en aquellos pacientes donde se hayan realizado implantes, puentes u otros tipos de tratamientos restauradores, el tratamiento de Ortodoncia será más complicado ya que existirán ciertas limitaciones. La ayuda de un equipo multidisciplinar permitirá conseguir resultados excelentes.

En muchos casos, el principal problema es la falta de espacio, por lo que es necesario extraer algunos. Sin embargo, no se puede tomar esta decisión a la ligera sin hacer los estudios necesarios (a cargo de los especialistas). En caso contrario, al terminar el tratamiento pueden quedar espacios entre los dientes que ya no se pueden cerrar. Esta es una situación muy común, lamentablemente.

Según el Dr. Ponce de León, "uno de los factores más importantes para el éxito del tratamiento de ortodoncia es el grado de colaboración del paciente. Para que el tratamiento trascurra y termine bien es necesario contar con un diagnóstico acertado y una buena planificación del tratamiento. Los controles deben de ser periódicos, el paciente debe de ser responsable durante el tratamiento siguiendo todas las indicaciones del doctor y, cuando lleguemos al final feliz, es muy importante la fase de retención".