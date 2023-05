Cómo encontrar el actuador lineal que necesita una máquina

La automatización de las fábricas es un proceso cada día más necesario en el sector industrial español y en todo el mundo.

Entre los equipos más importantes para lograr que una empresa sea eficiente en tareas como el movimiento de cargas, ajuste de sistemas y acciones de pick and place, se encuentra el actuador lineal. Este tiene la función de convertir el movimiento rotatorio del motor en un desplazamiento lineal. Existe un gran número de modelos y tipos, en igus, una corporación internacional que desarrolla productos industriales de la más alta tecnología con plásticos tribológicamente optimizados, libres de lubricación externa.

Experiencia e innovación igus en una empresa fundada en 1964, cuya sede central está ubicada en Alemania, y cuenta con 31 filiales y 50 distribuidores con presencia en más de 80 países, entre ellos, España. Esta trayectoria la ha posicionado como una de las corporaciones líderes en el diseño, desarrollo y producción de piezas que conforman los engranajes para “optimizar todo lo que está en movimiento, con el uso de motion plastics®”, tal como destaca Matthias Meier, gerente de igus España.

La fabricación basada en máximos estándares de calidad, con la ideología de "Tech Up, Cost Down" y la tecnología drytech®, permite desarrollar actuadores lineales drylin® con compuestos plásticos de bajo desgaste, que no necesitan lubricación ni mantenimiento. En la página web de igus, los interesados pueden encontrar un stock de más de 243.000 referencias y seleccionar entre actuadores lineales manuales o motorizados, accionados por husillo, correa o cremallera.

Claves para la selección correcta Un equipo de técnicos especialistas en el área de los actuadores lineales está disponible en el servicio de chat de su web o haciendo clic en la solicitud de contacto desde la tienda online. Los técnicos e ingenieros de las fábricas encontrarán una gran variedad de actuadores lineales eléctricos o manuales, accionados por husillo, correa o cremallera. La elección de cada tipo de actuador depende de las necesidades de la aplicación.

Todos los sistemas de igus son apropiados en entornos con suciedad o corrosivos. Cuando se trata de manejar grandes cargas, de poca o media elevación y baja velocidad, igus recomienda el uso de un actuador lineal con husillos. Por el contrario, al manejar cargas pequeñas, a velocidad media o alta, la estructura con correa es la ideal, sobre todo si se busca una versión básica y económica. Para tareas de pick and place altamente dinámicas en estructuras ligeras y compactas, la mejor decisión es adquirir actuadores lineales con cremallera dentada.

Es posible encontrar más especificaciones y la asesoría de especialistas técnicos en la web de igus, una corporación que marca tendencia en la fabricación de piezas que no solo resultan altamente confiables, sino que contribuyen al cuidado del planeta, por ser elaboradas bajo parámetros que reducen la huella de carbono.