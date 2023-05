La Cooperativa Ganadera Avicon ofrece piensos de calidad con buenos rendimientos

Toda la buena producción de carne y de leche está fundamentada en la alimentación animal, pues de ella depende la buena salud del ganado, su correcto crecimiento, la calidad de sus carnes e incluso sus capacidades reproductivas, es por eso que los ganaderos no dejan en manos desconocidas la alimentación de su ganado. No obstante, esto no sucede solo en el ámbito de la ganadería, ya que todos los seres vivos necesitan tener un buen alimento garantizado, según sus requerimientos nutricionales y adaptados a su edad y ocupaciones diarias. En Avicon son fabricantes expertos de alimentos para animales, siempre enfocados en cubrir todas sus necesidades y cuidando su salud.

Alimentación animal Los piensos de calidad son la base de toda la alimentación animal. Por eso, para fabricar buenos piensos es necesario tener una cobertura general del proceso productivo, para que el producto final que llegue al animal cumpla con todos los requisitos para su alimentación. El protocolo y los proveedores lo son todo en este caso. La carne, el pescado, los cereales y todos los ingredientes necesarios deben estar debidamente homologados y contar con las certificaciones que sean necesarias.

Sin importar el animal que se tenga, todos merecen alimentación animal de primera calidad. Por eso, hay piensos exclusivos para el ganado, las mascotas, los perros, los gatos, aves, porcinos y más.

Lo que sucede con este tipo de alimentos es que deben garantizar un buen equilibrio para poder beneficiar la salud del animal, por esta razón, los piensos traen etiquetas que señalan que el producto es completo y equilibrado. Esto quiere decir que tiene los nutrientes esenciales en las cantidades adecuadas. Adicionalmente, están adecuados para la edad y el estado de salud del animal.

Alimentación animal con Avicon En la tienda de Avicon hay disponible distintos tipos de alimentos adecuados, garantizados, adaptados y equilibrados para cada tipo de animal. Ellos se caracterizan por tener disponible exactamente lo que el cliente está buscando, incluso ofrecen un trato personalizado para darle a cada animal la alimentación que en realidad necesita.

Ellos tienen una amplia gama de opciones para Avicultura, Equino, Bovino, Cunicultura, Ovino, Caprino y Porcino. En Avicon son especialistas en alimentación animal, elaboran fórmulas exactas, piensos a la carta, fórmulas estandarizadas y mucho más.

No importa si se trata de una mascota, un cachorro, un perro mayor o una gata embarazada. En Avicon los dueños de los animales pueden encontrar exactamente el alimento que necesita este ser vivo para desarrollarse adecuadamente y cumplir con su dieta estricta.