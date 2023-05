La importancia de tener un seguro en una segunda vivienda

Una segunda vivienda es un refugio que brinda la oportunidad de escapar de la rutina y disfrutar de momentos especiales. No obstante, es importante tener en cuenta que, al igual que la residencia principal, también requiere una protección adecuada. Contar con un seguro para la segunda vivienda es esencial para salvaguardar la inversión y protegerla de posibles riesgos. En Tuio, el seguro de hogar 100 % digital y transparente, ofrecen pólizas para segundas viviendas que permitirán evitar preocupaciones innecesarias.

En este artículo cuentan por qué es importante tener un seguro en una segunda residencia y las claves para contratarlo.

Proteger la segunda vivienda correctamente Además de los riesgos habituales, existen algunos siniestros que son más comunes en segundas viviendas. Por ejemplo, las fugas de agua son frecuentes en viviendas que permanecen desocupadas durante largos períodos de tiempo. Una tubería rota o una fuga no detectada pueden causar daños significativos a la estructura y al contenido de la segunda residencia. Otro de los siniestros más frecuentes en segundas viviendas son los robos, ya que las casas vacías suelen ser objetivos marcados por los ladrones.

Un seguro adecuado brindará la protección necesaria para hacer frente a estos siniestros comunes y minimizar los posibles daños y pérdidas. Tuio cubre los daños estéticos, por agua, eléctricos y provocados por fenómenos atmosféricos, entre muchos otros. Gozan de una cartera muy amplia de coberturas, además de un precio muy competitivo para los asegurados.

Para propietarios o inquilinos de la segunda vivienda Tanto si el interesado es propietario como si es inquilino, un seguro para la segunda vivienda es esencial. En Tuio, se puede proteger una segunda vivienda, para que la casa y todas las pertenencias estén protegidas cuando sea necesario.

Mantenimiento y responsabilidad civil Cabe recordar que el seguro no cubre únicamente los daños o pérdidas que se puedan sufrir en el hogar, sino que también puede brindar protección en términos de responsabilidad civil. Si alguien se lesiona dentro de la propiedad o si ocurren daños a propiedades vecinas debido a algún evento relacionado con la segunda vivienda, el seguro de responsabilidad civil puede cubrir los gastos de indemnización asociados. En Tuio, la responsabilidad civil está cubierta, además de incluir otras coberturas, para que el propietario del seguro no tenga que preocuparse de nada.

Tuio, al ser un seguro de hogar 100 % digital, permite asegurar la casa de vacaciones y protegerse de imprevistos y riesgos; se puede contratar desde el sofá en unos pocos clics, y no tiene permanencia, por lo que se paga mes a mes y puede darse de baja en cualquier momento. Así, los clientes pueden disfrutar de sus días libres y vacaciones como prefieran, sin preocuparse de nada más.