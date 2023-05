Farmasky, un buen aliado contra los daños del sol con protectores solares de calidad certificada

Hoy en día, los protectores solares se consolidan como un producto de uso diario.

La exposición constante a los rayos del sol vuelve a las personas vulnerables ante los ataques de los rayos ultravioleta, los cuales resultan en quemaduras que provocan un envejecimiento prematuro de la piel y daños irreversibles en la dermis. Por esta misma razón, la elección de un buen fotoprotector incide directamente en la salud de una persona.

Con la idea de facilitar el proceso de selección surge Farmasky, tienda online que expone un amplio catálogo de protectores solares. De esta manera, los clientes pueden elegir el producto que más le convenga según sus propiedades.

Un fotoprotector para cada cuerpo en Farmasky Durante la selección de un fotoprotector se deben considerar una amplia cantidad de factores que diferencian un producto de otro. Estas características van desde el factor de protección solar (FPS), el espectro de protección, el tipo de piel en el que se va a aplicar (una mala elección puede afectar a pieles sensibles), la resistencia del protector ante agentes como el viento o el agua, y demás.

Farmasky trabaja con más de 60 marcas de primera línea en protección contra el sol, ocupando de esta manera la demanda de todos los clientes. Además, el público al que va dirigido cada producto queda especificado según la marca y finalidad, es decir, los protectores no se organizan solamente teniendo en cuenta el rango etario, sino también según cuál es la problemática a tratar. En ese sentido, los productos van desde bloqueadores, protectores de cabello, productos After Sun (posterior a tomar sol), para tratar quemaduras de sol, e incluso bronceadores.

De esta manera, la tienda posee todas las variantes posibles de protectores a los que la gente compra en su vida cotidiana, cuyos descuentos llegan hasta el 50 % en productos seleccionados.

Los protectores solares como guardianes de la piel Muchas veces se asocia al sol como principal proveedor de vitamina D, lo cual, si bien es cierto, no es razón para cometer la imprudencia de no tomar medidas para protegerse del mismo. La exposición al sol (y, por lo tanto, a los rayos UV) puede provocar quemaduras solares, daño celular, envejecimiento prematuro de la piel, y como medida extrema aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de piel.

La ventaja de los fotoprotectores es que su uso puede ser implementado en la vida diaria, sin necesidad de estar de frente al sol. Si bien deriva de las propiedades (naturales o sintéticas) del producto, la realidad es que puede ser un elemento que puede prevenir problemas como la deshidratación o la irritación, e incluso la protección de la dermis de fuertes vientos.

Sea en forma de gel, spray o crema, los protectores solares de Farmasky poseen la certificación de calidad, de manera que, sea la variante que sea, los clientes podrán confiar en su fotoprotector.