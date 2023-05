'Lo más difícil ha sido crear un mercado que no existía' asegura el Business Development Manager de Zero Latency, Alberto Marcos

Hasta hace relativamente poco, las personas necesitaban estar conectadas a superordenadores y dispositivos entrelazados por cableados para disfrutar de una experiencia virtual única.

Experimentar la realidad virtual resultaba emocionante, aunque la dependencia de máquinas no-portátiles y los sistemas de cableados limitaban demasiado a los jugadores. Hoy en día, la empresa Zero Latency se muestra como una solución a estos límites a través de sus servicios de realidad virtual free-roam sin cables ni conexiones a ordenadores. Los jugadores utilizan su cuerpo para controlar sus acciones en un espacio de juego VR donde la mente siente que todo es real. Títulos conocidos de shooter en primera persona y videojuegos de zombies pueden ser experimentados en un mundo de realidad virtual gracias a Zero Latency. Estos títulos están preparados para que puedan jugar hasta 8 jugadores mientras los mismos disfrutan de una inmersión digital irrepetible.

¿Cómo y por qué surgió Zero Latency?

"Zero Latency es una empresa australiana que surge en 2016 del sueño de 3 jóvenes emprendedores que plantean una nueva categoría de ocio basado en la realidad virtual y lo denominan 'Free Roam'. Básicamente se trataba de poder disfrutar experiencias de realidad virtual sin cables, sin estar conectados a un ordenador."

¿Cuál es la historia detrás del nombre de la marca?

"La marca Zero Latency resume el objetivo tecnológico de la compañía, la latencia sería el retraso que tardamos en ver reflejados los movimientos en el mundo real al trasladarse al virtual... El objetivo es que sea 0 segundos... Hoy estamos en apenas unos milisegundos que es el límite para que el cerebro no lo perciba y realmente se sienta dentro de esa realidad."

¿Qué la diferencia del resto?

"Hoy por hoy además de haber sido pioneros, la mayor diferencia está en el contenido. La apuesta de los big players como HTC, HP, Microsoft, Meta... por desarrollar hardware y software específico para experiencias 'Free Roam' posibilita copiar el modelo de negocio que lanzó Zero Latency hace más de 7 años... Pero creemos que hoy la diferencia está en las experiencias y solo en Zero Latency puedes experimentar estar dentro de FarCryVR o de Warhammer, han sido desarrolladas en exclusiva y conjuntamente con nosotros."

¿Cuáles han sido los principales desafíos que ha tenido que afrontar la empresa?

"Sin duda lo más difícil ha sido crear un mercado que no existía, hoy parece que ya es algo normal ver centros de realidad virtual en nuestras ciudades, pero en los comienzos no era así. Además, en 2016 tuvimos que crear el hardware de manera casera, no existían equipos que soportaran las necesidades de la realidad virtual de manera autónoma."

¿Qué experiencias VR han sido las más impactantes para los usuarios?

"Es una fácil de responder, los usuarios siguen apostando por las experiencias que dan miedo, las experiencias que generan estres y ahí ganan las experiencias de zombis como Outbreak Origins o Undead Arena."

¿Cómo ha evolucionado el negocio desde sus inicios hasta ahora?

"Hay un crecimiento exponencial, más allá de proyectos que se desarrollan en paralelo e inspirados en Zero Latency. En 2023 tendremos más de 150 centros operativos en 30 países y hace un mes hemos pasado la cifra de 3 millones de usuarios.

En 2016 cuando se abrió el centro de Zero Latency en Madrid, fue el primero que se abría fuera de Australia y el primero en Europa... Hoy en España hay 6 centros, que serán 7 con la apertura de Valencia, y en Europa más de 60".

La realidad virtual se ha convertido en una de las tecnologías más importantes para el sector digital actual y el mundo de los videojuegos. Cada vez más personas sueñan con el día en que toda su mente pueda ser trasladada a un mundo único y fantástico donde puedan tener la vida alterna que siempre han deseado. Zero Latency, como pioneros de la tecnología VR, ofrecen a los amantes del mundo gaming una experiencia virtual similar a ese sueño que tanto anhelan. Las batallas dentro de FarCryVR, Warhammer, Outbreak Origins y Undead Arena cada vez parecen más reales gracias los milisegundos de latencia y la conexión entre el cuerpo y el videojuego. Como especialistas en el área, Zero Latency continúa instalando centros operativos en diferentes países e investigando los próximos avances hasta alcanzar la latencia 0 y la inmersión virtual completa.