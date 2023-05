Una ciudad ideal para la jubilación, Marbella

Marbella es uno de los destinos viajeros mejor cotizados de España, ya que dispone de una de las mejores infraestructuras turística de toda la Unión Europea. A lo largo de sus 27 kilómetros de playa se asientan hoteles, barrios residenciales de lujo, parques, campos de golf, restaurantes, extensos parajes naturales y una amplia oferta de salud y estética. Una senda litoral para pasear o disfrutar de un paseo en bicicleta.

No obstante, la zona también es muy valorada como residencia para personas que desean vivir su tiempo de jubilación con tranquilidad. Las inmobiliarias en Marbella resaltan su aire puro, buen clima y calidad de vida, vendiéndola como el sitio ideal para disfrutar de los años dorados.

Ventajas de vivir la jubilación en Marbella Una agencia inmobiliaria muy familiarizada con el mercado de bienes raíces en la ciudad andaluza es Nevado Realty. Según Ginés García, propietario de la agencia inmobiliaria, los atractivos que ofrece Marbella para las personas que han dejado de trabajar son más que evidentes. En primer lugar, están sus playas, clasificadas entre las mejores del Mediterráneo. Esto garantiza un clima fresco y aire puro durante todo el año.

Por otro lado, se encuentra una amplia oferta gastronómica, con múltiples restaurantes con estrellas Michelin y excelentes hoteles de lujo. Como destino turístico, Marbella es conocida por su gran cantidad de restaurantes, que ofrecen platos apropiados para todo tipo de regímenes alimenticios. Además, la ciudad ofrece una vida relajada, con infinidad de actividades tranquilas y seguras para las personas mayores.

Como se está convirtiendo en un foco de atracción, las inmobiliarias en Marbella están reportando un importante incremento en la demanda de propiedades. Aunque sigue habiendo oferta disponible, sigue siendo alta en comparación a otras zonas del país, por lo que los expertos aconsejan moverse con sumo cuidado antes de invertir. Es decir, no precipitarse en tomar una decisión para no pagar de más. Para ello es importante contar con una agencia especializada con amplia experiencia como Nevado Realty (casi 30 años) para asesorarse debidamente.

La compra de una vivienda con la asistencia de profesionales Nevado Realty es una agencia que, desde hace casi 30 años, se ha enfocado en la prestación de servicios inmobiliarios en Marbella centro y La Milla de Oro. Como empresa inmobiliaria que conoce perfectamente esta zona, dispone de excelentes propiedades (muchas de ellas en exclusiva), ofreciendo de esta manera auténticas oportunidades a sus clientes.

La firma está conformada por expertos en la venta y el alquiler de pisos, villas, áticos y apartamentos de lujo, parcelas en las mejores zonas residenciales y promociones de obra nueva y proyectos en construcción. Es una de las empresas inmobiliarias con mejor oferta de propiedades en primera línea de playa. También tienen inmuebles disponibles en entornos de golf o de montaña.

Señalan que, aunque la ciudad ofrece ventajas para vivir y disfrutar de los años dorados, puede resultar un mercado de bienes raíces complejo. De ahí que las personas interesadas en hacer una inversión deban contar con el asesoramiento profesional de las inmobiliarias en Marbella. Ya sea para tratar asuntos legales, fiscales, reformas o decoración. En Nevado le ayudarán a contactar con los mejores especialistas de la zona.

Por eso, los profesionales de Nevado Realty ofrecen un servicio transparente y experimentado con el que encontrar el inmueble ideal en Marbella, la perla de la Costa del Sol.