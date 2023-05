María Elisa Váquez Núñez desnuda su propia alma en su libro ‘Una vida y muchos fracasos. Fe en la vida’.

La propia María Elisa Váquez Núñez destaca de su libro, Una vida y muchos fracasos. Fe en la vida la resiliencia y las ganas de vivir la vida que transmite. “La vida es un regalo del cielo para amarla y vivirla con agradecimiento, y disfrutando cada instante”, comenta ella misma.

Publicada en Círculo Rojo Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras de la propia autora, “un apoyo moral, ánimos y fuerza para poder salir adelante, y dar un giro a su vida, tal y como lo hice yo”.

Lisi se dirige a todo aquel que se encuentre en una situación de la que no sabe cómo salir, “a las personas que creen estar solas para luchar contra sus problemas, y a cualquiera que ya no tenga ánimos, ni fuerza para seguir hacia adelante”.

Sinopsis Una Vida y muchos fracasos, Fe en la Vida, mi best seller, es una narración de las vivencias de la autora, de las cinco veces que ha tocado fondo en la vida. Pero, a pesar de lo mal y muy mal que lo haya estado, ha conseguido volver a levantarse y resurgir en la vida. La primera vez que lo perdió todo era una niña, tan solo tenía once años, pero el destino quiso que volviera a recaer una y otra vez… También, en este libro, anima a todo aquel que esté como ella, apática, deprimida y sin ganas de seguir adelante, a superarse y volver a disfrutar las cosas buenas de la vida.

Hoy se considera una superviviente, y espera que su libro pueda ayudar a muchas personas, porque la vida es bella y ¡merece la pena vivirla!.

Autora María Elisa Váquez Núñez cuenta su propia historia: "Hola queridos lectores. Nací en Mieres, Asturias, donde gocé de una infancia muy feliz hasta los once años.

Fui criada por mi abuela paterna hasta esa edad, que fue cuando ella falleció. A partir de entonces, tuve que emigrar a Suiza, donde vivían mis padres y tres hermanas; allí empezó, para mí, ¡un calvario!, viéndome en un país y una familia totalmente desconocidos. He sufrido muchos malos tratos, palizas, desprecios, etc., durante varios años.

En mi libro narro esta experiencia vivida, y las cuatro veces que el destino me hizo tocar fondo. He llegado a perderlo todo, absolutamente todo, pero, a pesar de eso, he vuelto a levantarme y a resurgir en mi vida, una y otra vez... Soy una persona muy optimista y espiritual, y amante de los animales. Odio las injusticias y los abusos hacia cualquier ser vivo. Tengo mucho respeto por la vida y siempre ayudo a quien puedo. Hoy me considero una superviviente, siempre con buenas palabras y ánimos para cualquiera.

Tengo mucha fe en la vida, ¡es un regalo del Cielo! Merece la pena vivirla con agradecimiento e ilusión".