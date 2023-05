Escuela de la Memoria organiza un seminario en directo para enseñar a opositores cómo estudiar rápido y bien

La academia Escuela de la Memoria ha anunciado la próxima realización de un seminario totalmente gratis. En esta actividad online, los participantes podrán conocer todo lo que son capaces de hacer con su aptitud de memorizar. La actividad será conducida por el experto José María Bea, un memorizador de élite que lleva 8 años ayudando a individuos a mejorar su rendimiento.

Según Bea, a través del desarrollo de las capacidades de la memoria, los opositores pueden captar una mayor cantidad de información. En el campo académico, las herramientas que proporciona ayudan a los jóvenes a entender cómo estudiar rápido y bien.

Una evidente trayectoria José María Bea es el director de la Escuela de la Memoria. Este profesional es el séptimo mejor memorizador del mundo y es subcampeón en España de memoria de fondo. Ha sido muy reconocido por ostentar el récord de España en la memorización de decimales del número Pi.

En paralelo a estos logros, ha llevado adelante su escuela de alto rendimiento, en la que impulsa habilidades para obtener mejores frutos del estudio. Está convencido de que no se memorizan más contenidos mediante interminables horas de lectura, sino que eso es el resultado de usar la estrategia y las técnicas adecuadas.

Precisamente de eso se trata el seminario que está organizando a través de su Escuela de la Memoria. Bea señala que la actividad será una sesión introductoria para que las personas sepan en qué consiste el uso de técnicas de memorización. A través de demostraciones en directo, los participantes comprobarán lo que pueden alcanzar usando todas sus capacidades.

No se trata de magia, sino de técnica Este especialista sostiene que descubrir cómo estudiar rápido y bien no es cuestión de magia, sino de técnica. Al igual que ocurre con un tenista, un cirujano o un chef, un buen entrenamiento en el estudio es lo que permitirá conseguir mejores resultados. Y estas facultades, como destaca José María Bea, no se enseñan en las instituciones académicas.

En la mayoría de casos, los opositores o estudiantes tratan de asimilar los conocimientos como si fueran robots. Bea habla de un ciclo leer-repetir-leer, que significa tratar de memorizar por la fuerza bruta. Advierte que, en el mejor de los casos, el porcentaje asimilado del conocimiento apenas llega al 20 %. Obviamente, los resultados en evaluaciones de oposición o exámenes escolares serán proporcionales.

El seminario organizado por el experto está diseñado para quienes creen que tienen "mala memoria" y se les olvida todo muy rápido. También para los que no saben organizarse o sufren de estrés por los estudios. Con este curso en directo, los participantes aprenderán técnicas para crear anclajes mentales y memorizar palabras clave. Los seminaristas también aprenderán fórmulas para hacer repasos efectivos y todo lo concerniente a la metodología SuperOpositor y cómo usarla en su oposición.

Las inscripciones para este seminario gratuito ya están abiertas, a través de la página web de Escuela de la Memoria.