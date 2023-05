Un proyecto para evitar la sumisión química gana la II edición de los Premios 'Planes de Empresa' de Economía Social en Ciclos Formativos

La Federación de Cooperativas y de la Economía Social de Madrid ha entregado, en el salón de actos de GSD Las Suertes, los galardones correspondientes a los II Premio Planes de Empresa de Economía Social en los Ciclos Formativos, con los que acerca el emprendimiento colectivo a las aulas Formación Profesional. El objetivo de esta actividad es divulgar el cooperativismo y la Economía Social entre el alumnado de FP La Federación de Cooperativas y de la Economía Social de Madrid (FECOMA) continúa su labor de acercamiento de las cooperativas y las sociedades laborales a las aulas, ahora mediante el desarrollo del Proyecto Planes de Empresa de Economía Social en ciclos formativos, que culminó el jueves pasado con la entrega de galardones, correspondiente al II Premio de Planes de Empresa de Economía Social en ciclos formativos de formación profesional.

Este premio cuenta con una dotación de 1.800 euros en total y reconoce los tres mejores proyectos, valorando aspectos innovadores, sociales o de trabajo en equipo.

En esta edición han participado más de 1.000 estudiantes pertenecientes a los Centros de Formación Profesional Valle del Miro (Valdemoro), Gredos San Diego Las Suertes, Gredos San Diego Guadarrama y Gredos San Diego Buitrago que han proporcionado al jurado los doce mejores trabajos para ser valorados y analizados, que eligió los tres ganadores.

El jurado, en esta ocasión, ha estado formado por integrantes de tres cooperativas: La Garbancita Ecológica, Endesys y Clínica Physed y ha contado con la colaboración técnica de FECOMA, valorándose, fundamentalmente, la viabilidad, presentación y originalidad de los proyectos.

Los premios fueron entregados en el salón de actos del GSD Las Suertes en una sencilla pero emotiva ceremonia que contó con la presencia del alumnado y el profesorado de todos los centros participantes, del presidente de FECOMA, Carlos de la Higuera, así como de José Luis Miranda, presidente de GSD, S. COOP. MAD, entre otras personalidades, actuando como presentador el director general de FECOMA, José Vidal García.

El primer premio correspondió al proyecto denominado 'Misión', presentado por un grupo de alumnos y alumnas del Colegio Valle del Miro formado por María Covadonga Carrero, Magdiel Díez, Sara González, Paula Pérez y Rubén Sánchez.

En su veredicto, el jurado destacó la originalidad de la idea de negocio, basada en una propuesta para atajar una situación tan compleja y peligrosa como es la sumisión química.

Reformulando el concepto, las autoras del proyecto ganador decidieron darle ese nombre comercial argumentando que "Nuestra-misión parte del ideario de eliminar la su-misión", explicaba después de recibir el premio María Covadonga Carrero, portavoz del grupo.

El proyecto 'Misión' propone la creación de un dispositivo que, a la hora de salir de fiesta o disfrutar del mundo de la noche, haga sentir más seguras a las jóvenes y adolescentes. Si alguien intentara su sumisión química, el dispositivo lo detectaría, alertando a la interesada, a la familia, amigos, sanitarios o a la policía.

Según explicaba esta alumna, "el miedo a la sumisión química no es infundado, es real, sólo que no se le da la importancia que se debe" y, aunque el dispositivo no previene que pase, "si asegura que no vas a estar sola si pasa", terminaba. Tal era la calidad de este proyecto que sus promotores elaboraron, incluso, un video promocional para explicar el funcionamiento de este dispositivo.

El segundo premio recayó en el proyecto denominado 'ProfesionalMente', un proyecto presentado por un grupo de alumnas de Grado Medio en Emergencias Sanitarias del Colegio Valle del Miro. En este caso, el jurado destacó la originalidad de la idea de negocio, así como la sugerencia de crear un nuevo título de Formación Profesional de Grado Superior, dentro de la familia profesional de sanidad, denominado Técnico Superior en Atención Psicológica y Social, que ahora no existe y que contemplaría la formación de profesionales en materia de salud mental.

El tercer premio se otorgó al proyecto denominado 'CiberHelp', presentado por un grupo de alumnos y alumnas del colegio GSD International School Buitrago. El jurado destacó la originalidad de la idea, destinada a ofertar apoyo social y psicológico tanto de forma presencial como a través de una aplicación. La principal diferencia con otras empresas o gabinetes es la disponibilidad de la app, ya que permite contactar las 24 horas con los profesionales.

El presidente de FECOMA, Carlos de la Higuera, señalaba, a la finalización de los premios, que "la Formación Profesional es la apuesta de futuro desde el punto de vista de la educación de este país". Por eso, FECOMA acercó, por segundo año consecutivo, a los jóvenes "la realidad de las unidades básicas de producción, que son las empresas".

Estos premios han inducido al alumnado de los centros educativos participantes a plantearse cómo ser ciudadanos activos desde el punto de vista de la generación de riqueza, de la elaboración de producto, tratando de acercarse a las necesidades que tiene la sociedad. "Que empiecen a plantearse esto en el ámbito de sus respectivas formaciones y que lo hagan de manera conjunta con otros compañeros, creo que es camino. Si queremos una sociedad más justa, equilibrada y con menos brechas sociales, es muy positivo que los estudiantes tengan claro que el camino del emprendimiento es mejor a través de una cooperativa, o una sociedad laboral, viables", señalaba Carlos de la Higuera.

Raquel Gutiérrez, subjefa de estudios del centro Valle del Miro, definía la iniciativa como "un laboratorio en el que desarrollamos ideas de innovación y emprendimiento, desde el ámbito de la economía social y circular, de tal manera que estas ideas puedan revertir en su entorno y en la sociedad".

La profesora explicaba que entre todos los implicados buscan que los proyectos definan una empresa capaz de progresar y conseguir un beneficio social y que, quizá en el futuro, los alumnos puedan ponerla en marcha. "En definitiva, intentamos cambiar el mundo empresarial a través de la economía social y las nuevas ideas", terminaba.

Ignacio Sanz, jefe de estudios de GSD San Diego las Suertes destacaba que la competencia entre centros ha hecho agudizar el ingenio de los alumnos y ha generado un material didáctico maravilloso. "Forma parte de nuestro ideario hacer cómplice al alumnado de un proyecto cooperativo, como alternativa a las sociedades mercantiles, para abrir ventanas a futuros empresarios", terminaba, dando también las gracias a FECOMA por la iniciativa.

El Proyecto Planes de Empresa de Economía Social en Ciclos Formativos es un proyecto desarrollado por la Federación de Cooperativas y de la Economía Social de Madrid (FECOMA) que cuenta con la cofinanciación de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, y cuenta con la colaboración de la Fundación GSD y la correduría de Seguros SERYES.