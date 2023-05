Clases de defensa personal femenina impartidas por El Dojo

Durante los últimos tres años, en El Dojo, la prestigiosa escuela de artes marciales ha crecido. En esta se encuentra Arrebatadas, una asociación sin ánimo de lucro que promueve actividades de igualdad y empoderamiento femenino a través de talleres y eventos de defensa personal femenina ha estado dejando una huella significativa en la comunidad al ofrecer talleres recurrentes de defensa personal femenina exclusivamente para mujeres. Con su temporada actual llegando a su fin, es un momento oportuno para reflexionar sobre las ventajas y beneficios que este colectivo ha brindado a las participantes.

En qué consisten las clases de defensa personal femenina de Arrebatadas, en El Dojo Una de las principales ventajas de los talleres de Arrebatadas es el ambiente seguro y de apoyo que se crea. Al limitar la participación a mujeres, se fomenta un espacio en el que las participantes se sienten cómodas y libres para expresarse y aprender sin las presiones o inseguridades que pueden surgir en entornos mixtos. Este ambiente propicia la confianza y la camaradería, lo que permite a las mujeres compartir experiencias y desafíos comunes relacionados con su seguridad personal. Cabe destacar que en las clases hay un par de ayudantes masculinos que figuran como apoyo técnico para que las alumnas practiquen la defensa personal, pero también pueden practicar entre ellas mismas. Finalmente, tienen una reunión en la que realizan juegos y un ameno compartir.

La defensa personal no se trata solo de aprender técnicas físicas, sino también de desarrollar habilidades mentales y emocionales. Los talleres de Arrebatadas brindan a las participantes una serie de herramientas que van más allá de las habilidades de autodefensa. Estos talleres promueven el desarrollo de la autoconfianza, el control emocional y la conciencia situacional. Las mujeres aprenden a confiar en sus instintos, a establecer límites claros y a utilizar su voz y su cuerpo de manera asertiva. Estas habilidades se pueden aplicar en diversas situaciones de la vida diaria, no solo en casos de agresión física.

Además del empoderamiento personal, los talleres se enfocan en el acondicionamiento físico. Las participantes mejoran su fuerza, resistencia y flexibilidad a través de ejercicios y técnicas específicas de defensa personal. Este enfoque en el acondicionamiento físico no solo contribuye a la salud y el bienestar general de las mujeres, sino que también les proporciona la capacidad física necesaria para defenderse si se encuentran en situaciones peligrosas.

A medida que la temporada actual de talleres de Arrebatadas llega a su fin, es evidente que el colectivo ha tenido un impacto significativo en la vida de las mujeres que han participado en sus actividades. Al proporcionar un espacio seguro, fomentar el empoderamiento personal, desarrollar habilidades de autodefensa y promover el acondicionamiento físico, Arrebatadas ha demostrado ser un recurso invaluable para la comunidad femenina. Su enfoque único y su dedicación han demostrado que la defensa personal femenina va más allá de la adquisición de habilidades físicas, y se convierte en un catalizador para el cambio social y la construcción de una comunidad más segura y confiada.

Las interesadas en recibir clases de defensa personal femenina en la reconocida escuela de artes marciales El Dojo, deben saber que está ubicada en Madrid. Sin embargo, hacen talleres por toda España, tanto en colegios, y teambuildings en empresas. Para adquirir más información o apuntarse pueden ponerse en contacto con sus representantes a través de su página web.