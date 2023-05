¿Por qué es importante hablar bien en público para el éxito profesional?

Hoy en día, el mundo es cada vez más competitivo, por lo que hay que estar más «equipados» que nunca. Saber comunicar es tan esencial como saber leer y escribir, imprescindible en el día a día.

Si se siente miedo a la hora de hablar en público y se está evitando, se pueden estar perdiendo oportunidades profesionales.

El dominio de la comunicación requiere conocer las técnicas de la oratoria para saber exponer los argumentos, dominar la comunicación no verbal (el movimiento de las manos, la postura, la voz o el uso de las pausas), transmitir de manera efectiva o persuadir. Es una habilidad que todos deberían entrenar, más aún aquellos que pretendan monetizarlo. Un conferenciante no es un vendedor de palabras, sus reflexiones cambian vidas, por eso, además, se necesita acompañarlo de responsabilidad y ética.

Según indican los especialistas de la Escuela de Conferenciantes de Helpers Speakers, el 70 % de las personas tiene miedo de hablar en público. Ahora bien, los profesionales que se forman y adquieren esta capacidad, mejoran su posicionamiento y valor en el mercado entre un 30 % y un 100 %. Pero para ello, es necesario formarse en un curso de oratoria como los que ofrecen ellos.

Jesús Ripoll y Raquel Sánchez Armán, cofundadores de la agencia Helpers Speakers y su Escuela de Conferenciantes han compartido sus palabras: "Actualmente, parece que cualquiera puede ser speaker, así ha surgido toda una generación low cost de conferenciantes versión AliExpress de Victor Küppers & Co. con mucha prisa por medrar e invirtiendo el mínimo esfuerzo. En nuestra Escuela te mostramos los pasos para profesionalizarte (y monetizarlo), vamos a aportarte herramientas fáciles de aplicar y efectivas… También terriblemente inútiles si tú no le pones ganas y constancia. Sentimos decirte que no hay un ascensor para ser un conferenciante de éxito: hay que coger las escaleras y ascender con esfuerzo".

¿Qué características debe tener un buen orador? Los buenos oradores hablan con eficacia, entusiasmo y claridad, por lo que sus mensajes son persuasivos. Una de las primeras habilidades que hay que desarrollar para lograr buenos resultados es la capacidad de determinar objetivos. En este sentido, cada discurso debe tener una meta. Además, es necesario mantener una actitud positiva y transmitir serenidad. También es relevante elegir un atuendo adecuado para la ocasión y hablar con soltura.

A la hora de estructurar el discurso el primer paso consiste en construir un inicio atrayente que pueda captar rápidamente la atención del público. Como apunta Raquel de Helpers "Es imprescindible enganchar a tu audiencia desde el primer momento, si no se le van las vitaminas…, como a las naranjas. El mensaje tiene que llegar al público tanto desde el plano intelectual como desde el emocional, es un dogma innegociable de la neurociencia: si algo te emociona lo vas a recordar".

Después, durante el desarrollo del mensaje es recomendable tener apuntes preparados a modo de apoyo. Esto no supone dar un discurso aprendido al pie de la letra, ya que es importante priorizar la naturalidad y evitar exposiciones leídas o de memoria.

Un buen orador también debe aprender a usar el lenguaje corporal. A propósito de esto, cuando alguien realmente siente lo que está diciendo, los movimientos surgen de forma natural y espontánea. Al mismo tiempo, hablar en público supone interactuar con el público pidiendo opiniones o planteando preguntas, por ejemplo. Con respecto a esto, el orador debe saber expresarse de acuerdo a las características de su audiencia.

Curso de oratoria en Helpers Speakers Todas las habilidades necesarias para ser un buen orador se pueden aprender, entrenar y trabajar. Para ello, es conveniente hacer un curso de oratoria como la que ofrecen Helpers Speakers. Actualmente, esta organización ofrece tres programas para las personas que buscan adquirir la capacidad de hablar en público.

El curso Confianza es una formación presencial intensiva de 8 horas que se desarrolla durante un día de trabajo. El 70 % de las actividades de este curso son prácticas, ya que el objetivo es que los asistentes hablen en público con confianza. Además, esta escuela cuenta con las formaciones Pro, que es la más popular, y Premium. Ambas consisten en 20 horas de formación presencial con un 90 % del tiempo destinado a la práctica.

Con un curso de oratoria como los que ofrece Helpers Speakers es posible aprender a hablar en público, disfrutar con ello y monetizarlo. De esta manera, una persona puede impulsar y lograr una mejoría en su carrera profesional.