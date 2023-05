INTRAMA, fomentar el liderazgo inclusivo en las empresas como un factor que permite marcar la diferencia

En la actualidad, para poner en marcha planes estratégicos que permitan mejorar el compromiso de los empleados, la rentabilidad y la productividad, muchas empresas se basan en valores como la diversidad y la inclusión.

En líneas generales, el objetivo de estas acciones es fomentar la inclusión de distintos aspectos visibles como el género, la edad, la orientación sexual o las capacidades culturales, y de otros que no están a la vista, como por ejemplo, las ideas o las formas de hacer.

Ahora bien, no se trata de una tarea fácil, ya que a la hora de encarar la gestión de la diversidad pueden surgir distintas dificultades, tanto en la etapa de planteamiento como en la puesta en marcha. Por este motivo, la consultora global de Recursos Humanos INTRAMA ofrece un curso liderazgo inclusivo para capacitar a directivos que necesitan implementar planes de este tipo.

¿Por qué es importante contar con un liderazgo inclusivo? Los líderes que cuentan con esta capacidad resultan más eficaces a la hora de aprovechar las distintas ideas, pensamientos y perspectivas de los integrantes de sus equipos. Además, las empresas que disponen de este tipo de liderazgo tienen más posibilidades de atraer y retener talento altamente calificado.

A su vez, los integrantes de una organización que cuentan con un alto nivel de educación y preparación dotan a una organización de una mayor capacidad de desarrollar soluciones creativas y ampliar mercados.

Para que esto suceda, el líder debe conocer y demostrar sensibilidad frente a la diversidad cultural, o de otro tipo, de un equipo. Esta manera de trabajar también sirve como guía y motivación para desarrollar la curiosidad.

En líneas generales, este tipo de gestión impulsa mejoras e innovaciones, mientras que permite alcanzar mejores resultados.

Oferta de formación en liderazgo inclusivo en INTRAMA Esta empresa dispone de soluciones de formación y desarrollo en materia de diversidad bajo la modalidad in company que se pueden ajustar a medida para alcanzar retos de negocio a través de la transformación y la innovación. En estos casos, la formación se diseña y planifica de manera específica para atender las necesidades de cada cliente.

Otra posibilidad que ofrece INTRAMA es recurrir a los talleres en abierto, que sirven como entrenamiento virtual corporativo y tienen un alto nivel de impacto. Esto último se debe a que, durante estas experiencias, se emplea una metodología vivencial que permite que los asistentes mejoren sus competencias de liderazgo inclusivo. Estos talleres se organizan de manera virtual.

Además, esta empresa prepara distintos proyectos online que pueden alojarse en la plataforma del cliente o en el campus de INTRAMA. Estos programas pueden ser proyectos formativos o píldoras de sensibilización en materia de diversidad e inclusión. Hoy en día, INTRAMA dispone de un catálogo de contenidos que abordan estos temas para que sus clientes puedan escoger los materiales de interés. También es posible solicitar la personalización de los mismos.

Actividades y talleres en INTRAMA durante 2023 En lo que va de este año, esta empresa ya ha organizado un webinar sobre sesgos inconscientes, en el que se han profundizado y clarificado conceptos para evitar una toma de decisiones automática, inconsciente e involuntaria. A su vez, a lo largo de 2023, se organizarán otros seminarios online sobre temas como inteligencia emocional, comunicación inclusiva y resiliencia y bienestar.

A propósito de esto, la inteligencia emocional permite manejar con éxito las relaciones sociales y profesionales en un equipo de trabajo, mejorando tanto la comunicación como la eficiencia.

Además, desarrollar una comunicación inclusiva contribuye a poner al empleado en el centro mediante distintos procesos que aportan transparencia. Por último, habilidades como la resiliencia y la promoción del bienestar sirven para superar desafíos y situaciones difíciles.

La red EDCI para empresas comprometidas con la igualdad Por otra parte, INTRAMA ha creado la Red de Empresas Comprometidas con la Diversidad y la Igualdad (ECDI). Se trata de un espacio de intercambio de conocimiento para difundir las mejores prácticas de las empresas que sostienen un firme compromiso con los valores de diversidad e inclusión.

En esta red, los responsables de una organización pueden encontrar las herramientas necesarias para implementar planes que fomenten la diversidad. Para ello, es fundamental compartir conocimiento, contar con la información necesaria y disponer de formación específica.

Con el apoyo de INTRAMA es posible acceder a un curso de liderazgo inclusivo y a otras herramientas que permiten implantar valores como la diversidad y la igualdad en una empresa.