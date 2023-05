Un hostelero sevillano se ha librado de 400.000 euros de deuda gracias a Empieza de Cero

La Ley de Segunda Oportunidad se ha convertido en una gran herramienta para que muchas familias puedan dejar atrás sus deudas. Un matrimonio de Sevilla ha sido exonerado de un montante superior a los 400.000 euros. Se cuentan los detalles a continuación Recientemente, el Juzgado de lo mercantil de Sevilla dictó un auto de exoneración del pasivo insatisfecho por una cantidad de más de 450.000 euros gracias a la Ley de Segunda Oportunidad. Los beneficiados fueron un matrimonio de hosteleros de la ciudad. Su deuda no se limitaba a acreedores privados. También Hacienda y la Seguridad Social reclamaban una importante cuantía a estos dos sevillanos.

Desde el año 2012 ambos habían visto como sus nóminas estaban embargadas y tenían dificultades para mantener a sus dos hijos. Todo sucedió a raíz de la quiebra de su negocio. Ahora, ya sin ese lastre, podrán volver a vivir con normalidad y dejarán atrás ese triste episodio de su pasado.

Ley de segunda oportunidad

El caso de estos sevillanos se ha resuelto en menos de un año. Además, se ha llevado a cabo con la legislación previa a la última modificación de la ley. A partir de ahora, con la eliminación del mediador concursal y sin la obligación de acudir a una notaría, todo es mucho más ágil.

Los pros y contras de la Ley de Segunda Oportunidad son muchos, pero lo importante es que se podrá reducir el pasivo con el que se esté cargando. Tanto las deudas que se hayan contraído con organismos públicos como con acreedores privados son susceptibles de admitirse en el juzgado.

¿Apareces en alguna lista de morosos particulares? Con esta ley podrás declararte en suspensión de pagos y ningún acreedor que aparezca posteriormente podrá incluirte en una lista de morosos particulares o reclamarte dinero hasta que no finalice el procedimiento.

¿Quién puede acogerse a esta ley?

¿Quién puede acogerse a esta ley?

La Ley de Segunda Oportunidad y sus requisitos no siempre quedan claros. Lo más importante es que sepas que, tanto si eres particular, como autónomo, puedes acogerte a este procedimiento. Únicamente es necesario que no tengas antecedentes por delitos socioeconómicos, contra el patrimonio o contra los trabajadores. Tampoco puedes haber rechazado ningún empleo en los cuatro años anteriores ni tener una deuda de más de 5 millones de euros.

¿Cuántos acreedores se tiene? Esto es algo muy relevante, ya que para acogerse se tiene que tener, como mínimo, dos. Por último, es crucial declararse insolvente y, por supuesto, que en todo momento se tenga buena fe. Es decir, se tiene que revelar patrimonio e ingresos reales. En caso contrario, se podría perder el derecho que el juzgado reconociese.

La Ley de Segunda Oportunidad requiere de un proceso legal para ofrecer el salvavidas que se necesita para librarse de la carga de las deudas.