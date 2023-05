Pedri: “No me marco como objetivo ser Balón de Oro, pero sería una locura llegar a ese nivel”

Pedri, la joven estrella del FC Barcelona y de la Selección Española, se sinceró con Toni Nadal, entrenador de tenis, durante una charla que mantuvieron con motivo de la presentación del futbolista canario como Embajador OK Mobility. El centrocampista de 20 años analizó junto al entrenador mallorquín algunos de los momentos más relevantes de su breve pero intensa carrera futbolística, e incluso de próximos pasos. “No me marco como objetivo ser Balón de Oro, pero sería una locura llegar a ese nivel”, señaló durante el encuentro Pedri.



El futbolista del Barça se sinceró con Nadal, sobre los éxitos colectivos y personales logrados, y expresó que, entre los momentos más importantes de su carrera, están algunos de los galardones individuales que ha recibido como profesional. “He podido ganar un premio Kopa y un Golden Boy, que creo que son trofeos que no todo el mundo tiene la oportunidad de ganar”, explicó el centrocampista.

El tinerfeño, reciente campeón de Liga con el FC Barcelona, insistió en que aspira a todo, a nivel de clubes y selección, pero también a título personal. “A nivel de equipo, quiero ganar todo lo que se pueda con el equipo y con la selección. A nivel personal, nunca me he puesto como retos, por ejemplo, un Balón de Oro o un trofeo individual, pero bueno, siempre intento mejorar día a día para algún día estar a ese nivel. Y llegar a ganar algo sería una auténtica locura, pero no me lo marco como un objetivo”.

Durante su charla con Toni Nadal, tío y entrenador de Rafa Nadal, Pedri también analizó las grandes diferencias que existen entre la generación de Rafa y las nuevas estrellas del deporte español. “Se nota un cambio en que los jóvenes llegan mucho antes al fútbol profesional” indicó Pedri, quien apuntó también a una mejor preparación no solo a nivel físico sino también psicológico. “Se nota que la gente hoy en día sube un poco más preparada en ese sentido. Creo que desde pequeño les enseñan a competir y a jugar como saben, independientemente de que estén jugando en el patio o delante de 80.000 personas”, explicó el canario.

Por último, Pedri también analizó algunos de los momentos más duros de la carrera de un futbolista, especialmente, las lesiones que le apartaron en momentos clave de su carrera. ”Cuando llegué a Las Palmas, al juvenil, tenía muchas ganas de jugar y de competir con los compañeros que ya llevaban una pretemporada y justo en el primer partido, al minuto cinco, tuve una lesión de tobillo y tuve que estar un mes fuera”, señaló Pedri, aunque obtuvo una importante lección sobre esta temprana lesión. “Las lesiones en el fútbol te enseñan muchas cosas, sobre todo a mejorar cada día y a saber volver más fuerte para estar mejor”.