Con la celebración del primer aniversario desde su llegada a España, Edison Next invierte más de 30 millones de euros en proyectos para liderar la transición energética.

Pone el foco en potenciar la eficiencia energética, las energías renovables, la economía circular y la compensación.

Edison Next, empresa de servicios energéticos y filial del grupo energético EDISON y del gigante francés EDF, celebra su primer aniversario desde su llegada a España y destaca los hitos alcanzados gracias a la puesta en marcha de su plan de inversión de 300 millones de euros.

Durante este año, el especialista energético tiene previsto invertir más de 30 millones de euros en proyectos enfocados a la transición energética. Con ello, Edison Next continuará con su apuesta por tecnologías de generación y prevé sumar 5 GW adicionales de capacidad instalada de energía eólica, fotovoltaica e hidroeléctrica, además de biometano e hidrógeno en España.

En esta línea, además, no solo pone el foco en el desarrollo del autoconsumo, donde prevé instalar 200 MW a partir del biogás, la cogeneración, trigeneración y fotovoltaica; sino también proyectos de captura de carbono, biomasa, Smart Grids y plantas de biogás.

De cara a los próximos años, la empresa de eficiencia energética apuesta por seguir liderando la transición energética y la descarbonización en España de la mano de su plan de inversión de 300 millones de euros en cuatro ejes: eficiencia energética, energías renovables, economía circular y compensación.

En palabras del propio CEO de Edison Next Spain, Íñigo Bertrand, “este primer año en España ha sido muy positivo para Edison Next. Por ello, nuestra apuesta es seguir liderando la transición energética y la descarbonización en España. Nuestro plan de inversión de 300 millones de euros en cuatro ejes: eficiencia, renovables, economía circular y compensación nos permitirá seguir invirtiendo en tecnologías de generación y seguir contribuyendo a un futuro más sostenible”.

Primer año de su llegada a España Desde su llegada al país en mayo del año pasado, Edison Next se ha posicionado como un referente en la transición energética y la descarbonización, participando en grandes proyectos fotovoltaicos como Pascual, ABN Pipe Systems, Universidad de Córdoba, IVECO, Plastipack, ICF, entre otros. Además, se ha convertido en socio estratégico para la descarbonización tanto del sector público como privado, colaborando con varios ayuntamientos en proyectos de alumbrado público eficiente, como los de Madrid, Lleida, Guijón y Bilbao.

Cabe destacar, también, algunos proyectos de BMS (Building Management System) que ha llevado a cabo en España durante este año. Por ejemplo, en colaboración con el Ayuntamiento de Lleida, ha implantado un sistema de monitorización y control de la climatización en varios edificios municipales, logrando una reducción del consumo energético de hasta el 20%. De igual modo, la compañía ha sido seleccionada por una corporación sanitaria de primer nivel en España para instalar y poner en marcha un sistema de gestión de edificaciones (BMS) en un grupo de hospitales y clínicas en todo el territorio nacional.

En todos estos proyectos, se ha logrado la reducción del consumo energético y un importante ahorro económico, así como mejorar la calidad de vida de los usuarios gracias a la implementación de tecnologías de confort y gestión eficiente de los recursos.

"Estamos muy orgullosos de los proyectos que hemos llevado a cabo este año en Edison Next. Con proyectos tan diversificados, que van desde las energías renovables y eficiencia energética hasta alumbrado público, BMS y Smart Buildings; hemos seguido avanzando en nuestra apuesta por la transición energética. Además, hemos trabajado en colaboración con diversos ayuntamientos y empresas líderes en diferentes sectores para seguir avanzando en nuestro objetivo de hacer de la eficiencia energética y la sostenibilidad una realidad en nuestro país”, explica Íñigo Bertrand, CEO de Edison Next Spain.

Edison Next ha conseguido en poco tiempo consolidarse como una de las empresas más innovadoras y comprometidas con la sostenibilidad y el medio ambiente del mercado energético español. De esta manera, su presencia en España es clave para el desarrollo del sector energético y su visión de futuro promete seguir impulsando la transición energética en nuestro país.

“Estamos muy satisfechos con los resultados obtenidos y seguiremos trabajando con ilusión y dedicación en los próximos años para seguir liderando la transformación del sector energético en España”, concluye el directivo.