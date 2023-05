La vida y el amor en el sentido más amplio de la palabra en el libro ‘Renglones Púrpura’, de Manuel Sánchez Alfonso

Manuel Sánchez Alfonso es de esos hombres que saludan a los transeúntes con los que se encuentra a su paso. En su libro, Renglones Púrpura, descubre a sus lectores el poder de la esencia vital. “Impregna al lector de un sabor de boca agradable por su cómoda lectura y por el mensaje que transmite de volver a redescubrir el amor y la vida en el sentido más amplio de la palabra. Destaca por un mensaje claro que invita al lector a parar, detenerse y observar las pequeñas cosas tan maravillosas que nos rodean y que dejamos pasar de largo con excesiva facilidad por la vida apresurada que llevamos en la que la cultura de la inmediatez nos ahoga cada día. Invita a volver a ser personas”, explica él mismo.

Publicada en Círculo Rojo Grupo Editorial, el lector se va a encontrar, según las palabras del propio autor, “con cien textos de distinto contenido y estructura. Cada texto lleva un mensaje. Se va a encontrar con algunos textos descriptivos de la belleza, otros textos más tipo cuento, otros en prosa poética. Va a descubrir un escritor que desnuda sus sentimientos por completo. En Renglones Púrpura, Manuel Sánchez Alfonso se entrega al lector por completo, sin tapujos. El lector se va a encontrar con una naturaleza desbordante que inunda toda la obra, un mundo rural que hasta no hace tanto tiempo, formaba parte de sus vidas. El libro va a invitar a lector a hacer una seria reflexión sobre su existencia en este mundo finito”.

Manuel se ha inspirado en la observación de la que llama, “la sociedad de las pantallas”. “Se están convirtiendo en seres alejados de los valores humanos de siempre, la necesidad de observar que es necesario volver a decir te quiero de verdad, de volver a darnos abrazos sin esperar nada a cambio”.

Renglones Púrpura ha tenido una gran acogida en las ferias de Barcelona, Málaga, Granada, Almería, y se espera la misma aceptación el próximo 2 de junio en la Feria del Libro de Madrid, en la carpa de Publishers Weekly de la mano de Círculo Rojo. Los interesados en adquirirlo antes de la feria podrán hacerlo grandes plataformas como FNAC, Casa del Libro y Corte Inglés o en cualquier librería convencional.

Sinopsis «No me preocupo, ya sé que nadie vuelve para contarlo. Pero yo sí puedo decirte que esos álamos que viste por última vez, cuando todo se agostaba, ahora vuelven a la vida. Que sus brazos te siguen achuchando como los míos…».

De esta manera, se aborda la ausencia en uno de los relatos de este maravilloso ensayo en prosa poética que, narrado por el escritor en primera persona, que se introduce de lleno en el mundo de las sensaciones, las emociones y los recuerdos, hasta llegar a sentir que el amor, en toda su extensión, verdaderamente existe. La amistad, la incertidumbre, los sueños y la misma vida son abordados desde lo más íntimo con magistral belleza y exquisita ternura.

En un mundo áspero de sentimientos, sin la razón del corazón, ¿dónde quedan las personas? ¿Dónde queda la pasión?

Renglones Púrpura es un viaje apasionante que sorprenderá por la delicada sencillez con que el autor desnuda por completo sus sentimientos y describe su relación con el entorno, las personas y los animales. Le acompaña siempre su podenco Pepe Luis y una naturaleza exuberante que inunda toda la obra, no exenta de toques de humor.

Autor Manuel Sánchez Alfonso (Málaga, 1965) es licenciado en Derecho por la Universidad de Granada. Renglones Púrpura es su primer libro. Es una antología reflexiva, emocional, comprometida, sensible e inteligente que, en forma de ensayo, está compuesta por un gran número de textos que abarcan temas muy variados, entre ellos, el análisis introspectivo de las emociones y sentimientos o simplemente la abrumadora cotidianidad. Destaca por su lenguaje sencillo, cotidiano y vital y por la extraordinaria capacidad del autor para sintetizar acertadas reflexiones en pocas palabras. Redes sociales del autor: @manuelsanchezalfonsoescritor